Donald Trump pide 'importar' los tipos negativos de Europa y mete más presión a la Fed

Donald Trump ataca por enésima vez a la Reserva Federal de EEUU pero esta vez va más allá y no sólo pide una rebaja de tipos, también reclama que ésta sea hasta el 0% por debajo, lo que supondría la imposición de los tipos de interés negativos que reinan en la zona euro o países como Japón.

"La Reserva Federal debería reducir nuestros tipos de interés a CERO, o menos, y luego deberíamos comenzar a refinanciar nuestra deuda".

The Federal Reserve should get our interest rates down to ZERO, or less, and we should then start to refinance our debt. INTEREST COST COULD BE BROUGHT WAY DOWN, while at the same time substantially lengthening the term. We have the great currency, power, and balance sheet.....