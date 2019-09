Índice Volfefe: JP Morgan mide cuánto perturba Trump al mercado con sus tuits

En mayo de 2017 el presidente de EEUU, Donald Trump, publicó un enigmático tuit que no dejó a nadie indiferente: "Pese a la 'covfefe' de prensa constantemente negativa..." Nadie entendió aquel misterioso tuit que en pocas horas suscitó un un sinfín de bromas, críticas, comentarios irónicos... y hasta una iniciativa convertida en propuesta de ley para evitar que Trump borrase sus tuits. Pero dos años después ha surgido otra como la que ahora nos ocupa: un índice creado JP Morgan para medir el impacto en los mercados de todo lo que Trump tuitea, para medir la volatilidad que sus palabras provocan, por ejemplo, en el mercado de bonos.

De sobra es conocido el vicio de Trump con Twitter: que va a subir los aranceles a China, pues lo adelanta en Twitter, que hay que llamar al presidente de la Reserva Federal enemigo público número 1, pues se hace por Twitter también... Y los expertos de JP Morgan han comprobado que los tuits del presidente están teniendo un impacto estadísticamente significativo en los rendimientos del Tesoro.

....My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi?