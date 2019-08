"Luchad o marchaos a casa": Trump eleva la presión sobre la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha continuado este jueves su acoso casi diario a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés y ha instado a los responsables de la política monetaria del país a que "luchen o se vayan a casa".

"Alemania vende bonos a 30 años con rendimientos negativos", recordó Trump en un primer mensaje en su cuenta Twitter, en el que recordó que "Alemania compite con EEUU".

"Nuestra Reserva Federal (Fed) no nos permite hacer lo que debemos hacer", prosiguió el gobernante, que aseguró que esa política "pone en desventaja" a Estados Unidos frente a sus competidores.

Los responsables de la Fed, a los que culpa de la fortaleza del dólar, "se mueven como arena movediza", según Trump, y les pidió: ¡Peleen o váyanse a casa!"

Germany sells 30 year bonds offering negative yields. Germany competes with the USA. Our Federal Reserve does not allow us to do what we must do. They put us at a disadvantage against our competition. Strong Dollar, No Inflation! They move like quicksand. Fight or go home!

El presidente ha instado repetidas veces a la Reserva Federal para que flexibilice su política monetaria con el argumento de que otros países han bajado sus tipos de interés en perjuicio de Estados Unidos, donde han subido gradualmente en los últimos años.

El Comité de Mercado Abierto de la Fed, sin embargo, por primera vez en una década, redujo el 31 de julio un cuarto de punto los intereses de referencia y los dejó en el rango de entre un 2 y un 2,25 %.

Desde entonces se han multiplicado los pronósticos entre economistas acerca de la posibilidad de que Estados Unidos, cuyo producto bruto interno crece desde julio de 2009, entre en una recesión el año que viene.

Trump sostuvo este miércoles, en otra serie de mensajes en su cuenta de Twitter, que la economía de Estados Unidos tendría "un gran crecimiento" si el presidente de la Fed, (Jerome) Jay Powell "hiciera lo correcto".

The Economy is doing really well. The Federal Reserve can easily make it Record Setting! The question is being asked, why are we paying much more in interest than Germany and certain other countries? Be early (for a change), not late. Let America win big, rather than just win!