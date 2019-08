La UE tomará represalias si Trump aplica aranceles al vino francés

Jorge Valero Biarritz (Francia)

La cumbre del G7 arrancará oficialmente este sábado a las siete de la tarde. Pero, como en citas pasadas del selecto grupo o del G20, el presidente de EEUU, Donald Trump, se encargó de caldear el encuentro antes de su llegada. El estadounidense anunció nuevos aranceles a productos chinos antes de despegar hacia Biarritz (Francia), donde se celebra el encuentro de los líderes este fin de semana.

Además ya había advertido que presionaría al anfitrión, Emmanuel Macron, para que retirara el impuesto digital francés. De lo contrario cargaría contra el vino francés y otros productos nacionales.

La respuesta europea no se hizo esperar. Esta mañana, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, avisó que la UE saldrá en defensa de Francia e impondrá nuevos aranceles a productos estadounidenses si Trump aprieta el gatillo.

"Esta es otra cumbre del G7 que será una prueba difícil de unidad y solidaridad del mundo libre y sus líderes", reconoció Tusk. "Todavía no hay certeza de si el grupo podrá encontrar soluciones comunes", añadió el polaco, quien será la voz de la UE por la ausencia del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

En su primera aparición esta mañana en un encuentro bilateral junto a Macron, Trump ofreció un tono más positivo y conciliador. "Tenemos mucho en común. Emmamnuel y yo hemos sido amigos durante mucho tiempo", dijo. "Hasta ahora todo va bien" dijo el inquilino de la Casa Blanca, y añadió que "conseguiremos mucho este fin de semana".

Desde la victoria de Trump, el consenso sobre los principales problemas mundiales resulta casi imposible. El recuerdo del portazo de Trump durante la cumbre del G7 en Canadá el año pasado está muy vivo.

Las cuestiones comerciales, la lucha contra el calentamiento global o las relaciones exteriores, en particular cómo contener la amenaza nuclear en Irán, han sido el punto de fricción entre la mayoría del G7 y los EEUU de Trump.

La última fuente de tensión ha sido el impuesto digital, que será discutido el domingo por los líderes, además del estado de la economía global y las relaciones comerciales.

Tusk advirtió que si Estados Unidos castiga a los productos franceses, la UE responderá de manera similar. La UE "protegerá el vino francés con una determinación genuina", dijo Tusk, "Francia puede contar con nuestra lealtad".

El jefe del Consejo Europeo dijo que lo último que quiere la UE son nuevos aranceles, pero el bloque estará preparado para reaccionar. La nueva enzarzada entre Bruselas y Washington se produce justo cuando la disputa comercial entre las dos partes probablemente empeore en las próximas semanas.

Se espera que la UE y los Estados Unidos se apliquen aranceles mutuamente en el contexto de los subsidios otorgados a sus fabricantes de aviones, Airbus y Boeing.

Trump también se inclina por castigar a los automóviles europeos este otoño aumentando las tasas que pagan para acceder al mercado americano.

Las divisiones son tan profundas que Macron excluyó inicialmente acordar un texto de conclusiones finales. Fuentes europeas informaron esta mañana que, dependiendo de cómo vaya la discusión durante la cena el sábado por la noche, centrada en las relaciones exteriores, los líderes decidirán si hay comunicado conjunto o no.

Fuentes comunitarias comentaron que Estados Unidos y Japón están presionando para que se redacte un comunicado final. Washington está particularmente interesado en tener un texto de conclusiones sobre asuntos económicos, aunque los europeos ignoran cuáles son las prioridades de la Casa Blanca, ya que sus negociadores no asistieron a una cena preparatoria el viernes.

Amazonas

Los incendios forestales que se multiplican en el Amazonas también se colarán en la agenda de la cumbre de tres días, una de las reuniones más largas del G7. Los fuegos en el Amazonas "se han convertido en otra señal deprimente de nuestro tiempo", lamentó Tusk.

Macron y el primer ministro irlandés Leo Varadkar advirtieron que sus países no ratificarían el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, que incluye a Brasil, a menos que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tome medidas más decisivas para controlar la crisis.

Tusk dijo que la UE todavía respalda el acuerdo del Mercosur, pero agregó que "es difícil imaginar un proceso armonioso de ratificación por parte de los países europeos mientras el gobierno brasileño permita la destrucción de los pulmones verdes del planeta Tierra".

"Puedo entender la reacción espontánea y muy natural del presidente francés", dijo Tusk, y "no está solo en esto", ya que dijo que es "una opinión bastante común entre los ciudadanos".

Sin embargo, Tusk notó que la opinión de Bolsonaro sobre los incendios forestales está cambiando, y ahora parece estar listo para cooperar. Un esfuerzo en el que los europeos están listos a contribuir con ayuda financiera.

Brexit

Como parte de su agenda bilateral, Tusk se reunirá mañana al mediodía con el primer ministro británico Boris Johnson, para intentar encontrar una solución para evitar una salida desordenada del Reino Unido de la UE.

El polaco indicó que la UE siempre ha estado "abierta a la cooperación" con los predecesores de Johnson. "Lo único en lo que no cooperaré es en una salida sin acuerdo. Y todavía espero que al primer ministro Johnson no le guste pasar a la historia como Mr 'No Deal'".

Tusk añadió que el bloque escucharía ideas que sean "operativas, realistas y aceptables para todos los Estados miembros, incluida Irlanda", sobre una fórmula alternativa a la salvaguarda (backstop) para evitar la frontera irlandesa, si Johnson logra ofrecer una antes de la fecha del Brexit el 31 de Octubre.