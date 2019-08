Los barones del PSOE entran en guerra con Madrid por la bajada de impuestos

Kamila Barca Madrid

A pocos días de llegar al Gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ya se ha ganado las primeras enemistades políticas. Se trata de aquellos que no comparten con ella la rebaja fiscal anunciada, un medida que supondrá un ahorro de 300 millones de euros. Después de recibir las críticas de las ministras en funciones de Hacienda y de Economía, María Jesús Montero y Nadia Calviño, respectivamente, contrarias a la rebaja de impuestos, el último en apuntarse a este bando ha sido el socialista Ximo Puig, que junto con otros barones de su partido, coaligados con Unidas Podemos y otros partidos de la izquierda nacionalista, se han manifestado totalmente en contra de esta medida, llegando a decir que Díaz Ayuso lo que quiere es fomentar la competencia fiscal entre las comunidades autónomas.

"Si juegas con la demagogia fiscal no vas a poder financiar el sistema social", sentenciaba esta semana Puig, quien defiende que estas comunidades que están "absolutamente ahogadas por la infrafinanciación" necesitan "mantener los impuestos, porque si no se van al traste la sanidad, la educación y los servicios sociales".

La primera actuación

Ayuso afirma que en sus próximos cuatro años de Gobierno liberal bajará la tarifa autonómica del IRPF, reduciendo todos los tramos en medio punto, haciendo que se llegue a pagar hasta un 5,5% menos y garantiza la tarifa plana de 50 euros de cotización para autónomos a la Seguridad Social durante dos años. Además, la presidenta insiste en demandar "del Gobierno central que no aumente los impuestos sobre las familias y las empresas. Pero, si finalmente lo hace, la Comunidad de Madrid se compromete a las rebajas de impuestos necesarias para compensar, en lo posible, la voracidad fiscal del Gobierno socialista".

Por el contrario, Puig advierte que "las derechas que están gobernando en este momento en Madrid quieren desmantelar el estado de bienestar y potenciar la prestación de servicios públicos privatizados". Emitió un comunicado crítico con las intenciones de Ayuso e insistió de nuevo en que ahora que regiones como Madrid o Valencia están generando una "deuda enorme", no se debe "abandonar nuestra responsabilidad fiscal". "La cuestión impositiva no puede ser abordada desde la falta de rigor", insistía y, "en una situación en la que necesitamos tener suficientes recursos para mantener el estado de bienestar, lo que no se puede hacer es política partidista en esta cuestión".

Puig: "El efecto de capitalidad ha atraído a empresas a Madrid, pero no al resto"

Abogaba por que cuando "se aborde la reforma del sistema autonómico de financiación se aborde también la reforma fiscal" y que tributos como patrimonio, sucesiones y donaciones "deben ser estatales porque si no se generan competencias entre comunidades autónomas de un país".

Según Puig, "ese efecto capitalidad ha sido capaz de atraer en términos económicos a empresas, las sedes de muchas multinacionales y todo eso tiene unos costes beneficiarios para la Comunidad de Madrid, pero no para el resto". "Lo que no puede ser es que exista un país en el que haya esta falta de igualdad y equidad", insiste.