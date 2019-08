Isabel Díaz Ayuso, elegida presidenta del primer Gobierno en coalición de la Comunidad de Madrid con Aguado de vicepresidente

Isabel Díaz Ayuso ha sido designada este miércoles presidenta de la Comunidad de Madrid con 68 votos a favor y 64 en contra 80 días después de que las elecciones autonómicas del 26 de mayo dieran a la derecha la posibilidad de sumar fuerzas a pesar de ser el PSOE el partido vencedor. La popular, elegida gracias a los votos de Ciudadanos y Vox, conformará junto con la formación naranja el primer Gobierno en coalición de la Comunidad de Madrid, del que Ignacio Aguado será vicepresidente.

Así ha sido el debate de investidura de Díaz Ayuso.

Díaz Ayuso ha aprobado el examen parlamentario en primera votación con un apoyo más del que requería la mayoría absoluta: 68 votos a favor y 64 en contra en un pleno que se extendió ocho horas.

La hasta ahora candidata ha logrado sortear de momento las últimas informaciones que resucitaron el fantasma de la corrupción horas antes de acudir al debate y que no quedan sin advertencias de su socio. Se prevé que el lunes 19 tome posesión del cargo para después anunciar la composición del nuevo Gobierno, en el que el PP contará con siete consejerías y Ciudadanos con seis. De momento, solos se conocen los nombres que ocuparán la presidencia y la vicepresidencia del Gobierno novedoso.

Tanto la candidata popular como el líder de Ciudadanos en Madrid defendieron explícitamente el acuerdo con Vox, condición última que estableció Monasterio antes de confirmarse como oposición al Gobierno regional. A pesar del apoyo, la portavoz de Vox ha lanzado varias advertencias al PP y Ciudadanos, la primera precisamente debida al "despropósito" del número de consejerías, cuatro más que en la Legislatura anterior.

La necesidad de mantener Madrid

Las negociaciones hasta su designación como presidenta se vieron atascadas por el encontronazo persistente entre Cs y Vox hasta hace pocas semanas. La negativa de los primeros a sentarse con el nuevo partido con representación en la Asamblea de Madrid y la insistencia de los de Rocío Monasterio en 'retratar' a los naranjas retrasaron el momento que se ha materializado hoy en primera vuelta.

La insistencia del PP, que sabía que no podía perder Madrid, recogió sus frutos hace apenas un mes, cuando Ignacio Aguado accedió a hacerse la 'foto a tres' ansiada por Vox. Inmediatamente, Rocío Monasterio anunciaba que daría luz verde a la propuesta de Gobierno y que su grupo rechazaba entrar en el Gobierno para quedarse en la oposición pendiente de que se cumplieran los puntos acordados.

La investidura de Díaz Ayuso afianza una pieza clave para el PP de Pablo Casado. La posibilidad de perder el Gobierno regional se hacía insoportable para los 'populares', que cuentan los peores resultados electorales de su historia. El Gobierno en coalición con Ciudadanos, aunque posibilitado por los votos de Vox a cambio de intervenir en el programa, es un balón de oxígeno que el líder del PP utilizará para reforzar su imagen a nivel nacional.

De feministas y traidores

En un debate de pugna continua entre izquierdas y derechas por ver quién es más o mejor feminista y en el que la consideración y el respeto a las familias ha copado gran parte del intercambio dialéctico, el momento más tenso ha ocurrido durante el turno de Íñigo Errejón. Tras calificar de "vergonzante" la investidura de Díaz Ayuso por los pilares sobre los que se sostiene. el ex de Podemos ha recibido un duro contraataque de la 'popular', quien ha invertido muchos minutos en sacar los trapos sucios del "personaje más traidor de la política española".

Diferente fue el tono con el que Gabilondo, ganador de las elecciones autonómicas, cerró el debate. "Su temor no es perder la libertad, su temor es perder el poder", ha dicho a Ayuso después de recordar que el 26-M fue el PSOE quien ganó las elecciones y de enviar un mensaje elegante pero directo también al presidente de la Asamblea por no proponerle como candidato. "Madrid no puede ser un bastión contra el Gobierno central", ha advertido, consciente desde su experiencia de que el PP pretende reconstruir su terreno desde la capital.