Iglesias aguanta el pulso a Sánchez y exige competencias

Si bien se esperaba una intervención dura de Pablo Iglesias ayer en el Congreso, no fue sino un poco más de lo mismo de los últimos meses, una nueva exhibición del tira y afloja que han protagonizado el PSOE y Unidas Podemos desde el 28 de abril, o más concretamente el 26 de mayo. El líder de la formación morada insistió en reclamar a Sánchez un espacio en el Ejecutivo que se forme en esta legislatura. "Necesitamos competencias y responsabilidades de gobierno. Respeten ustedes a unos 3,7 millones de votantes", dijo, aludiendo al Grupo Socialista. "No nos propongan ser decorado en su gobierno porque no lo podemos aceptar. Solo le pedimos respecto y reciprocidad", señaló

Además, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, reveló este que el PSOE se ha negado a que miembros de su formación asuman competencias de Hacienda, de Trabajo, de Igualdad, de Ciencia o de Transición Ecológica en un futuro gobierno liderado por Pedro Sánchez.

Además, el secretario general de Podemos alertó al candidato socialista que los españoles no entenderían que provocara un "adelanto electoral" aunque las encuestas recojan que los socialistas podrían tener un resultado "estupendo". Tras las peticiones que Sánchez lanzó a Pablo Casado y Albert Rivera para que no bloqueen la investidura y se abstengan, el líder de Podemos ha demandado al presidente del Gobierno que "disimule un poco" porque le sorprende "como estrategia de negociación" con su formación pedir la abstención de Partido Popular y Ciudadanos.

Además, Iglesias reprochó a Sánchez que su primera propuesta haya sido plantear un pacto de Estado para reformar el artículo 99 de la Constitución, que es el que regula el procedimiento de investidura del presidente del Gobierno.

"Su propuesta revela algo evidente, que no querría hacer un Gobierno con nosotros y que si lo negocia es porque no le queda más remedio, disimule un poco", le ha señalado Iglesias al candidato a la investidura.

Asimismo, Iglesias subrayó que esa propuesta de reforma constitucional va "en contra del espíritu" de la Carta Magna, que consagra un sistema parlamentario y no presidencialista para formar gobierno, al tiempo que "va en contra de lo que han votado los españoles" en las urnas el 28 de abril.

Reproches por el veto al líder 'morado'

Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida (IU) y diputado de Unidas Podemos, reprochó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que vetara a Pablo Iglesias como posible miembro del Ejecutivo y que este mismo lunes en el debate de investidura haya vuelto a pedir la abstención de PP y Ciudadanos, a los que ha calificado de "derecha reaccionaria".

"No se comprende lo que usted hoy ha hecho aquí", ha asegurado en alusión a Pedro Sánchez desde la tribunal del Congreso Alberto Garzón, quien ha rechazado la propuesta del candidato del PSOE de reformar el artículo 99 de la Constitución para facilitar que gobierne la lista más votada y evitar el bloqueo institucional.

Garzón ha recordado a Pedro Sánchez que tuvo que dejar el Congreso y la secretaría general del PSOE al rechazar la abstención en la investidura de Mariano Rajoy. "Lo que usted está es necesitado de pactar con la izquierda", le ha dicho.