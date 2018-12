¿Viaja en el Puente? Qué debe llevar en el coche para que no le multen, qué revisar, ruedas de invierno o cadenas...

Tráfico recuerda una serie de elementos obligatorios y útiles para el coche

La lluvia, niebla, hielo y nieve cobran protagonismo en las carreteras de España según se acerca el invierno. Unas condiciones climatológicas que incrementan el riesgo en la carretera, máxime en periodos festivos como esta semana, cuando se prevén se produzcan seis millones de desplazamientos desde hoy miércoles hasta el domingo con motivo del Puente de la Constitución.

Por este motivo y a modo preventivo, la Dirección General de Tráfico (DGT) y Midas, la cadena especialista en el mantenimiento integral del automóvil, han elaborado sendas listas con los principales elementos que se deben revisar. Asimismo, estas recogen información esencial sobre algunos aspectos básicos como la profundidad que deben tener sus neumáticos, si es mejor montar gomas de invierno o cadenas o qué documentación debe llevar en el vehículo si quiere evitar multas.

El estado de los neumáticos, prioritario

Las ruedas son el único punto de agarre entre el vehículo y el asfalto, por lo que su correcto estado es fundamental para no correr riesgos al volante en situaciones de lluvia o cuando hay placas de hielo. En invierno es más necesario que nunca revisar su desgaste: el dibujo debe tener un relieve mayor a 1,6 mm (vea el truco de la Guardia Civil para comprobarlo) y es importante que no tenga otro tipo de daños, si queremos que su comportamiento en una frenada de emergencia sea el óptimo.

Vigilar la presión de los neumáticos regularmente es otra tarea esencial para mejorar el agarre y evitar problemas de control del vehículo como sucede con el aquaplaning, un fenómeno peligroso pero frecuente e imprevisible.

¿Neumático de invierno o cadenas?

Los neumáticos de invierno están indicados para conducir con temperaturas por debajo de los 7 grados, por lo que resultan muy útiles en las zonas más frías de España. En aquellos lugares en los que las bajadas de temperatura son menores o para los conductores que circulan en condiciones de frío y nieve de forma ocasional, es recomendable utilizar neumáticos All Season, aptos para circular durante todos los meses del año.

En este punto, los expertos de Midas recuerdan que los neumáticos de invierno sustituyen a las cadenas cuando estas son obligatorias, en determinadas carreteras como las de montaña y con ciertas condiciones meteorológicas adversas. Para ello, deberán tener el indicativo 'M+S' ('Mud and Snow'), que los identifica como aptos para barro y nieve.

En caso de decantarse por cadenas, hay que tener en cuenta que existen diferentes tamaños y que no todas valen para todos los modelos de ruedas (cómo poner las cadenas y tipos existentes). Su montaje debe hacerse siempre en condiciones de seguridad y deben ponerse y retirarse cada vez que se quieran utilizar. Deberemos ser precavidos si no tenemos experiencia en instalarlas, ya que su montaje puede no resultar sencillo.

Eche un ojo a la batería

Las bajas temperaturas, y especialmente las heladas, pueden influir directamente en el rendimiento de la batería del coche. El frío puede afectar a la vida de la batería y provocar problemas al arrancar el vehículo. No dejar el coche durante largos periodos en la calle y comprobar el estado de la batería con regularidad en un taller cualificado son los dos consejos fundamentales para evitar sustos innecesarios como quedarnos tirados con el coche estropeado bajo temperaturas gélidas.

Los profesionales recomiendan conducir el coche una vez a la semana durante unos diez minutos para recargar la batería y evitar problemas de arranque. ¿Y qué sucede con los coches eléctricos? Lo mismo, ya que su batería también puede verse reducida considerablemente en los días de frío.

Tenga luces

El estado de iluminación debe ser revisado, tanto las de posición como las de cruce, largo alcance, antinieblas, luces de freno e intermitentes. Todas deben funcionar adecuadamente y estar bien niveladas.

Líquidos del coche

En condiciones de bajas temperaturas es fundamental, asimismo, prestar atención a los líquidos como el aceite o el refrigerante, que pueden verse dañados (los cinco líquidos del coche que debe supervisar). Recuerde que el aceite se debe comprobar en un lugar plano y con el motor en frío para que no ofrezca un dato erróneo.

Filtros

Revise la última vez que se sustituyeron filtros de aceite, de habitáculo, de aire y de combustible.

Frenos, a revisión de forma periódica

La conducción con climatología adversa puede llevar aparejada la necesidad de una mayor distancia de frenado, se estima que hasta 10 veces más en caso de nieve. Por ello, este sistema debe estar en perfectas condiciones durante la época de invierno. Hacer revisiones periódicas de los frenos –discos, pastillas y líquido-, no solo cuando vamos a realizar un viaje largo, nos asegurará tranquilidad durante toda nuestra conducción.

El limpiaparabrisas, clave

Las escobillas deben funcionar bien y tienen que estar en buen estado para retirar el agua correctamente y poder limpiar los cristales en caso de ser necesario.

Consejos para motoristas

Las condiciones climatológicas invernales afectan de una forma particular a la adherencia, la frenada y la visibilidad de los motoristas. Desde Midas, que recientemente han lanzado la Guía de Seguridad Vial de los Motoristas en colaboración con la DGT y Fundación PONS, nos recuerdan que es fundamental reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y descansar con mayor frecuencia.

En situaciones de lluvia, es esencial prestar atención a los neumáticos de la moto y mantenerlos en buen estado (dibujo y presión adecuada). Además, se debe evitar circular sobre las marcas del pavimento y se aconseja frenar repartiendo la fuerza entre las dos ruedas. Si los elementos frenantes se mojan pierden eficacia, pero es posible secarlos frenando suavemente a intervalos.

Con nieve o hielo, habrá que extremar la precaución en moto, conduciendo con suavidad, respetando las distancias de seguridad y usando gafas oscuras para evitar que la nieve deslumbre. Con viento, se recomienda usar marchas cortas y girar el manillar en la dirección donde sopla el viento cuando éste sopla de costado. Es fundamental llevar ropa de protección adecuada –forros térmicos contra el frío y prendas de materiales repelentes para la lluvia-, teniendo en cuenta que la indumentaria para protegerse del frío puede dificultar el manejo de los mandos. Hacer revisiones de forma frecuente en centros especializados hará que no corramos riesgos y que podamos movernos tranquilos en moto durante los meses de clima más duro.

Qué debe llevar en el coche?

Por otra parte, Tráfico recoge en su página web una serie de elementos obligatorios y útiles recomendados que deberemos llevar siempre con nosotros, sobre todo en desplazamientos más largos. Como elementos obligatorios mencionaremos el chaleco reflectante, dos triángulos de emergencia y rueda de repuesto (o kit reparapinchazos). Además, resulta muy recomendable llevar una pequeña caja de herramientas, un botiquín de emergencias, una lata de aceite para el motor, una linterna y una manta.

Papeles obligatorios

El Permiso de Conducción, el Permiso de Circulación del vehículo, Tarjeta de Características Técnicas, póliza y recibo del seguro Obligatorio (no es obligatorio, pero sí conveniente) y, si corresponde, pegatina o informe de haber superado la ITV.

PUBLICIDAD