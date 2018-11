Goodyear Vector 4Seasons G2: el neumático para todo el año que evita quebraderos de cabeza

España es un país peculiar desde muchos puntos de vista. Pero si hay algo que nos diferencia por encima de otros factores es el clima. Si bien en otros países las temperaturas, las precipitaciones y demás son más o menos estables o predecibles, aquí la cosa es bien diferente. Somos la envidia europea por nuestras horas de sol, de eso no cabe duda. Pero no todo es calorcito y buen tiempo en nuestra geografía. Entre Andalucía y Galicia, o entre los Pirineos y la estepa castellana, puede haber diferencias abismales. Incluso en un mismo día y en un mismo lugar se pueden llegar a experimentar las cuatro estaciones del año sin ningún problema.

Ante esto, las personas nos vestimos con la ropa adecuada a las circunstancias. Pero, ¿qué hacemos con nuestro coche? Nada. O más bien poco. Cambiarle los 'zapatos' sería lo mínimo, dado que los neumáticos son el elemento de contacto con el suelo y parte fundamental en la seguridad de nuestros desplazamientos diarios. Pero las estadísticas hablan por sí solas: en España, más del 90% de los usuarios utiliza ruedas de verano durante todo el año. Esto quiere decir que durante algunos meses al año vamos bien calzados, pero durante muchos otros, no.

Para solventar esto y, teniendo en cuenta que no a todo el mundo le viene bien o le compensa tener dos juegos de ruedas (unas de verano y otras de invierno, que sería lo ideal sobre el papel), entran en escena los llamados neumáticos 'all season' o 'todo tiempo'. Como su propio nombre indica, valen para todo: calor, frío, lluvia, nieve o lo que se ponga por delante. Y funcionan realmente bien. Es decir, no son un parche que medio vale en todas situaciones, sino que son una alternativa real y certera para rodar durante todo el año en países de clima cambiante como España. Y su duración, por cierto, no es menor sino igual a la de una rueda convencional de verano como la que la mayoría lleva montada en sus coches.

Es por ello que varias marcas se han animado a lanzar productos así en su gama. Pero es Goodyear la que hoy nos interesa, por varias razones. La primera es que lleva ya muchos años metida en este ajo (fue pionera en 1977 con su neumático 'Tiempo', que se anunciaba en TV con coches puramente americanos rodando por todo tipo de superficies); la segunda es que hoy asistimos a la presentación de la gama Vector 4Seasons G2, que es la apuesta más actual dentro de un segmento que, aunque aún es minoritario, parece ir creciendo a pasos agigantados en el mercado español.

Lo primero que cabe destacar, una vez dicho que es una rueda capaz de comportarse con soltura en todas las estaciones, es que vale para turismos, SUV, vehículos comerciales y coches prestacionales. Hay medidas desde 13 hasta 20 pulgadas y, lo que es más importante, está homologado como neumático de invierno por su marcaje con el símbolo de la montaña de tres picos, por lo que exime del uso de cadenas.

Características fundamentales del Goodyear Vector 4 Seasons G2

- se ha optimizado el compuesto con más cantidad de sílice para que sea más adaptable a todo tipo de entornos

- su dibujo ha cambiado con el fin de lograr una mejor adaptación a las condiciones climáticas y una vida útil más larga

- los surcos hidroneumáticos mejoran la resistencia al aquaplaning y reducen las distancias de frenado (hasta 2,5 metros partiendo de 80 km/h)

- su contorno es más plano para ampliar la superficie de contacto y mejorar la respuesta en hielo

- las láminas de corte 3D en la banda de rodadura aportan mayor rigidez para una mejor tracción y maniobrabilidad en hielo o nieve

