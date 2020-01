Los trabajadores de Nissan en Barcelona temen perder la furgoneta NV-200 eléctrica en un año

Los trabajadores de Nissan en la planta de la Zona Franca de Barcelona temen que este año será el último que fabricarán la furgoneta NV-200 eléctrica antes de que la compañía traslade su producción a una planta francesa de Renault, como sucedió recientemente con su homóloga de combustión. | Renault-Nissan asegura a Pedro Sánchez que el empleo de la fábrica de Nissan en Barcelona está asegurado.

Así lo han manifestado este jueves en rueda de prensa cuatro representantes de los sindicatos CCOO, Sigen-Usoc, UGT y CGT, en la que han mostrado su desconfianza con los planes de la compañía para el futuro de la plantas de toda España, y han criticado el incumplimiento de los acuerdos con la parte social por parte de la automovilística.

Nissan eNV200.

"Como la NV-250, que es la sustituta de la NV-200 de combustión, comparte plataforma con la Renault Kangoo, y ésta saca el modelo eléctrico este año, es fácil deducir que la NV-250 también sacará su modelo eléctrico, y entonces, por lógica, se supone que dejaremos de fabricar la nuestra. Eso ya lo estamos viendo venir, y cuando preguntamos, nos lo vuelven a negar", han razonado Miguel Ángel Boiza, de CCOO.

De esta forma, han acusado a la compañía de retrasar la parte importante de las inversiones prometidas hasta el final, como la prevista para una nueva planta de pintura de la Zona Franca de Barcelona, cifrada en 70 millones de euros: "Aquí nadie se cree que si no nos dan vehículos nuevos habrá una planta de pintura".

Así, han reprochado a Nissan la falta de un plan industrial integral para asegurar la continuidad de todas las plantas españolas y han criticado que más de 25.000 familias --entre empleos directos e indirectos-- en toda España se pueden ver afectadas por una cuestión de "falta de planificación".

"A pesar de haber sido versátiles y adaptarnos, haciendo tres vehículos diferentes, sacrificios salariales, a pesar de todo esto y ser bien vistos a nivel mundial, la compañía es incapaz de traer vehículos sustitutos. La compañía no ha traído nuevos vehículos", ha lamentado Javier Turrillo, de CGT.

También han valorado que la alianza Renault-Mitsubishi-Nissan les ha "perjudicado mucho" en Europa porque Nissan y Renault, han explicado, compiten entre ellas y ésta última se está llevando modelos a sus fábricas cuando no pasa lo mismo en la dirección contraria.

"¿Nissan va a seguir apostando por el mercado europeo? Si quiere seguir apostando, solo tiene una forma, lanzar nuevos modelos al mercado. Luego, si apuesta por el mercado, ¿sigue apostando por tener plantas de producción en Europa, o va a importar de Japón todos los vehículos que se venden en Europa? Tendrá que tomar esta decisión", ha concluido Boiza.

'Pick-up' de Mercedes

Javier Hernández (UGT) ha alertado que la planta de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), que tiene unos 240 trabajadores, va a ser una de las grandes afectadas por la pérdida de la fabricación de la pick-up de Mercedes-Benz porque el principal negocio de la factoría son los bastidores.

Boiza ha añadido que la decisión de dejar de fabricar la pick-up para Mercedes-Benz conlleva dejar la planta de Cantabria al 40% de su capacidad, la de la Zona Franca de Barcelona cerca del 20% y la fábrica de Montcada (Barcelona) trabajando a un turno, cuando normalmente trabajaban tres: "Y en la de Sant Andreu de la Barca le provoca un excedente de plantilla de forma inmediata".

Mercedes Clase X.

Ha alertado que con ésta pérdida, la planta de la Zona Franca de Barcelona, que se queda ahora con la fabricación de dos picks-ups, la Nissan Navarra y la Renault Alaskan, y la mencionada NV-200 eléctrica, también tendrá un excedente de plantilla a partir de mayo, fecha en la que se dejará de fabricar la furgoneta para Mercedes-Benz.

Movilizaciones

Los sindicatos han anunciado que han convocado una concentración el próximo martes a les 18.30 horas para todos los trabajadores ante el consulado de Japón de Barcelona, donde acudirán para explicarles su situación "para que puedan interferir".

"Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Estamos cansados y no nos creemos lo que nos dicen. Alguien no está haciendo bien su trabajo. Los responsables tienen que buscar la viabilidad de la empresa. No vamos a parar hasta que obtengamos una solución positiva para todos nuestros centros", ha asegurado Miguel Ruiz (Sigen-Usoc).

Tienen previsto reunirse con distintas administraciones y han reclamado su implicación, especialmente al Gobierno, porque se trata de un sector muy importante para la industria española.