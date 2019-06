La furgoneta eléctrica Nissan e-NV200, fabricada en España, líder en Europa con sus 10.000 pedidos

La última y novedosa apuesta de Nissan en el segmento de vehículos comerciales, la e-NV200, totalmente eléctrica, ha batido todos los récords con sus 10.000 pedidos en Europa.

El éxito sostenido de ventas de la Nissan e-NV200 con batería de 40 kWh, que no cede el liderazgo en Europa desde su introducción en febrero de 2018 con más de 10.000 pedidos confirmados en todo el continente, está basado fundamentalmente en la elevada demanda por parte de empresas de reparto de proximidad.

La Nissan e-NV200 es líder de su segmento a nivel europeo, ya que es el vehículo comercial ligero de cero emisiones más vendido en diez mercados europeos el año pasado, incluyendo España, Reino Unido, Italia, Noruega y Holanda.

En lo que llevamos de año, en España se han vendido un total de 364 unidades con un incremento del 186 por ciento respecto al año anterior, con una cuota sobre el mercado de furgonetas eléctricas del 44 por ciento.

La planta de Nissan de Barcelona, pionera en la fabricación de furgonetas eléctricas en España, produjo en 2018 casi 6.000 unidades de la e-NV200, lo que supuso un incremento del 50 por ciento respecto a 2017. En los cinco primeros meses de 2019 la producción superó las 5.300 unidades, un 240 por ciento más que en el mismo período del año anterior.

"Desde 2014 hemos fabricado más de 25.000 unidades de la e-NV200 en la planta de Nissan de Barcelona, exportándolas a todo el mundo, lo que nos permite reforzar la posición de la compañía como fabricante mundial líder en vehículos eléctricos" ha afirmado Genís Alonso, consejero director general de Nissan Motor Ibérica, quien añade: "Estamos orgullosos de contribuir a la creación de un ecosistema eléctrico que nos ayuda a impulsar una sociedad más limpia y sostenible".

Marco Toro, consejero director general de Nissan Iberia comenta al respecto que: "El año pasado este vehículo alcanzó el mayor número de matriculaciones de la historia en el mercado español, y este año volverá a batir su propio récord en España. Vemos cómo las nuevas tendencias del mercado van de la mano, ya que el comercio electrónico ha supuesto un incremento significativo de las entregas de última milla en el centro de las ciudades, y este reparto cada vez con más asiduidad se realiza con furgonetas eléctricas, donde la Nissan e-NV200 cuenta con ventajas de autonomía, confort y carga superiores a la de sus competidores. Además, este vehículo cuenta con una característica única en el segmento de las furgonetas eléctricas: su bidireccionalidad, de manera que es la única furgoneta en el mercado que no solo puede recibir energía de los domicilios u oficinas, sino que puede devolverla a los mismos.".

Satisfacción entre los clientes

Por su parte, los clientes están muy satisfechos con las eficiencias que les aporta este vehículo. Miguel Granés regenta en Madrid una pequeña tienda de cocinas. Todos los días tienen que hacer desplazamientos de mobiliario y electrodomésticos por el centro de Madrid. Miguel ha comentado: "Hace cuatro años que nos pasamos a la movilidad eléctrica y estamos encantados con el cambio. Hacemos el mismo trabajo que siempre, pero con las ventajas medioambientales y económicas que implica el tener una furgoneta como la Nissan e-NV200. Conseguimos ahorros importantes ya que hacemos una media de 100 kilómetros diarios por tan solo un euro. Además, el gasto por kilómetro de mantenimiento es mínimo ya que no tiene cambios de aceite, filtros, etc. Y, por último, nos proporciona la tranquilad a la hora de movernos por Madrid, ya que este tipo de vehículo está exento de pagar en los parquímetros, por lo que en las visitas a los clientes no tienes que estar pendiente de la hora del ticket que se pasa. En resumen, en estos cuatro años la experiencia es más que positiva".

Pero las versiones furgoneta y Combi de pasajeros de la Nissan e-NV200 siguen afianzando su posición gracias a la confianza de importantes empresas de reparto, transporte y alquiler privado de toda Europa. A modo de ejemplo, algunos de los más recientes clientes de flota en confiar en este modelo han sido DHL y Chronopost.

El diseño inteligente y eficiente de la batería mejorada de 40 kWh facilita a la Nissan e-NV200 mantener una gran capacidad de carga, ya que es capaz de transportar 4,2 metros cúbicos de carga o un peso combinado de 705 kg en la versión furgoneta.

En base al riguroso procedimiento de homologación WLTP, una sola carga completa del modelo de 40 kWh ofrece una autonomía de 200 km en ciclo combinado, y hasta 301 km en ciclo urbano, lo que supone un 60 por ciento más de autonomía que la batería anterior.

A la hora de recargar, la Nissan e-NV200 ofrece varias soluciones: además del enchufe doméstico estándar, los clientes pueden usar una unidad de pared y el cargador rápido integrado de 7 kWh para recargar totalmente el vehículo en siete horas y media, mientras que el cargador rápido permite pasar del 20 al 80 de carga de carga entre 40 y 60 minutos.

Desde su primer lanzamiento en 2014, la Nissan e-NV200 ha resultado todo un éxito de ventas en Europa, con más de 25.000 entregas a clientes. Junto con el Nissan Leaf, la Nissan e-NV200 es la punta de lanza de la estrategia de Movilidad Inteligente Nissan, porque utiliza potencia inteligente, conducción inteligente e integración inteligente para contribuir a crear una sociedad más eficiente y conectada.