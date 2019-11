Seat da el salto al mundo de las dos ruedas y comercializará un scooter eléctrico

Seat refuerza su apuesta por la movilidad urbana y entrará en el mercado de las motocicletas con el Seat eScooter concept. La compañía comercializará en 2020 su motocicleta completamente eléctrica equivalente a 125 centímetros cúbicos. La presentación oficial se realizará el próximo 19 de noviembre en Barcelona durante el Smart City Expo World Congress de Barcelona. | Seat recluta a los futuros líderes de la movilidad.

El nuevo Seat eScooter concept formará parte de la estrategia de movilidad urbana de la compañía, centrada en ofrecer soluciones sostenibles para las ciudades. Seat anunció en la pasada edición del Mobile World Congress que sería la encargada de liderar la estrategia de micromovilidad del Grupo Volkswagen.

Seat Minimó.

Una estrategia que incluye también el Seat Minimó concept car, así como el Seat eXS KickScooter powered by Segway que se presentó en el Smart City Expo en 2018. No obstante, el fabricante español todavía no ha decidido si fabricará el Minimó, cuadriciclo eléctrico similar al Twizy de Renault.

Patinetes de Seat.

Luca de Meo, presidente de Seat, ha afirmado que "el continuo crecimiento de las grandes ciudades hace que conseguir una movilidad eficiente sea uno de los principales retos. Hoy, damos un paso más en nuestra estrategia de micromovilidad urbana confirmando la primera eScooter en la historia de la marca".

Barcelona es la ciudad europea con más motocicletas por habitante y cuenta con una amplia tradición de movilidad sobre dos ruedas. Por ello, Seat desarrollará este concepto en colaboración con el fabricante barcelonés de motocicletas eléctricas Silence y se comercializará tanto para particulares como para flotas compartidas.

Democratizar la movilidad

Vehículos de Respiro.

Seat está en proceso de convertirse en un proveedor de servicios de movilidad "más allá" de la fabricación de vehículos y responder a una de las grandes tendencias de la movilidad del futuro: la economía colaborativa, compartida y sostenible. En este sentido, la compañía ya cuenta con servicios de carsharing a través de Respiro y, además, comercializa el Seat eXS KickScooter powered by Segway, que está disponible para servicios compartidos a través de la start-up UFO.

Patinete de Seat para la marca UF0.

Además, Seat ya presentó el concept car Seat Minimó, un vehículo totalmente eléctrico que combina lo mejor del coche y de la motocicleta y que está diseñado para adaptarse a las plataformas de movilidad que marcarán el futuro de la circulación en las ciudades.