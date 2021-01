Nuevos inversores del bitcoin explican por qué están comprando la criptomoneda a precio récord

El bitcoin se sitúa por encima de los 34.500 dólares, a un 15,5% de su máximo histórico marcado el pasado 9 de diciembre, cuando llegó a alcanzar los 41.000 dólares. La divisa acumula en lo que llevamos de año una revalorización del 20% y pese a que se sitúa sobre niveles récord, algunos inversores continúan comprando la moneda ya que quieren entrar en el bitcoin 'cueste lo que cueste'.

Así lo asegura Bloomberg, los nuevos inversores están entrando en la divisa pese a su alto precio porque no quieren perderse la moda que están viviendo las criptomonedas durante los últimos meses, generando importantes ganancias. El bitcoin se revalorizó un 308% en 2020 y el ether, la segunda divisa más grande del mundo un 468,4%.

Amber Wells, un joven de 23 años de Atlanta declara para Bloomberg que recuerda haber oído hablar de bitcoin hace años cuando era relativamente barato, pero que no lo compró en ese momento. "De repente, escucho a la gente decir que ahora son millonarios, y yo digo dios mío, literalmente podrías haber sido tú", sostiene Amber. El joven compró este jueves la aplicación Bitcoin on Cash, un servicio de transferencia de dinero desarrollado por Square, y estableció una compra recurrente de 20 dólares por semana. "No investigué demasiado, solo quería entrar allí de cualquier forma y quería ser parte de eso", concluye Amber.

El resurgimiento de la moneda digital llevó a Khadijah Suleman, de 27 años, a comprar 300 dólares de bitcoin el 11 de enero, el joven afirmó que ha llevaba mucho tiempo siguiendo las divisa pero que estaba demasiado asustada para ingresar.

Recientemente, la rapera Megan Thee Stallion hizo un sorteo de bitcoin en su cuenta de Twitter, esto fue uno de los factores que llevo a Suleman a terminar de dar el paso hacia el bitcoin. Además, el joven declara su interés de comprar más dólares en la divisa ya que espera que su precio caiga en los próximos meses. "Sé que es muy arriesgado, pero nunca se sabe hasta qué juegas con él y lo descubres, así que voy a seguir invirtiendo poco a poco", afirma Sulema.

La plataforma de inversión eToro asegura que observó más de 530.000 nuevos registros en bitcoin durante los primeros 17 días de 2021. Hasta la fecha, la plataforma ha experimentado un crecimiento de más del 100% en nuevos usuarios invertidos en criptomonedas como su primera acción en comparación con 2020 y un 55% de crecimiento respecto a 2019.

El rally vivido por las criptodivisas durante los últimos meses ha provocado severas advertencias por parte de los reguladores financieros y los bancos. El organismo de control financiero del Reino Unido aseguró hace unos días que las personas que compran criptomonedas o invierten en empresas relacionadas "deberían estar preparadas para perder todo su dinero". Y la semana pasada, UBS sintió la necesidad de recordar a los clientes que el bitcoin es muy arriesgado y podría llegar a cero.

Durante años, las criptomonedas han sido un ruido de fondo para la mayoría de los inversores cotidianos ya que se las consideraba un activo que atraía a codificadores, delincuentes y personas con mucho dinero que no sabían que hacer con él.

Sin embargo, el año pasado, las grandes instituciones financieras estadounidenses comenzaron a incorporarlo a sus operaciones. La gente comenzó a poder comprar y vender cosas con bitcoin en Paypal, Fidelity Investments creó un fondo de bitcoin y la plataforma de comercio de criptomonedas Coinbase anunció planes para salir a bolsa, aparentemente ocupando su lugar con las principales firmas financieras.