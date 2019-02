Racionamiento, comida en lata y kits de supervivencia: así se preparan los supermercados para un Brexit caótico

El sector de la distribución británico es uno de los más preocupados por las consecuencias de una salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea si el parlamento británico no aprueba el acuerdo negociado. Las patronales advierten de que habrá escasez de productos frescos, un colapso en el Eurotúnel y un aumento descontrolado de los precios. Muchas cadenas se preparan con planes de contingencia que incluyen planes de racionamiento de alimentos y productos y venta de paquetes que incluyan papel higiénico, agua mineral y comida enlatada.

En la cabeza de los directivos de los grandes grupos de distribución británicos está la crisis de la gasolina del año 2000. Las protestas de los camioneros por el alto precio del carburante llevó el caos a las gasolineras y a los supermercados. Muchas de las cadenas se vieron obligadas a racionar la leche, el pan y otros productos básicos ante la huelga del sector del transporte.

El reloj del Brexit sigue corriendo hacia el 29 de marzo, fecha de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, si nadie lo remedia. La primera ministra británica, Theresa May, hoy se reúne con Juncker para intentar arrancar in extremis nuevas condiciones para la frontera con Irlanda con el objetivo de salvar el acuerdo de Brexit negociado durante meses. Mientras los comerciantes en las Islas Británicas se preparan para lo peor.

El sector habla abiertamente de racionamiento, entre las advertencias lanzadas durante esta semana, en mitad de la incertidumbre que está ocasionando la parálisis política. Los ejecutivos no olvidan la crisis de la gasolina del 2000, pero reconocen que están ahora más preparados, aunque temen que el periodo de bloqueo que pueden sufrir sus tiendas puede durar más de una semana como ocurrió hace 19 años.

"Los minoristas están adelantado el suministro hasta ocho semanas para estar abastecidos", afirma James Bielby, el máximo dirigente de la Federación de los distribuidores mayoristas en Reino Unido, a Reuters. Sin embargo, advierte de que la capacidad de almacenamiento del sector está limitada por la eficiencia en los stocks.

Esto se traduce en problemas para seguir ofreciendo productos frescos. "No hay espacio y tampoco se vendería en condiciones", asegura Tim Steiner, consejero delegado y fundador de Ocado, uno de los principales supermercados online del país.

El Brexit llega en el peor momento para las cadenas de alimentación golpeadas por la fuerte competencia y las compras online

El Brexit llega para el sector en uno de los momentos más delicados en décadas. La intensa competencia y la irrupción de las compras por Internet han provocado que las cadenas tengan que reducir costes a marchas forzadas o apostar por las integraciones. Y muchas de las decisiones estratégicas han pasado por optimizar el stock. "La capacidad de almacenamiento se ha reducido en las últimas décadas" para reducir las pérdidas en los pedidos que no se venden y colocar mercancía más fresca a los clientes, explica James Walton, economista jefe de IGD, consultora especializada en el sector del retail. "Ahora mismo todos los almacenes al máximo de capacidad y se está utilizando todos los espacios en tienda", señala.

Mike Coupe, máximo directivo de Sainsbury's, tiene la misma opinión sobre los problemas de abastecimientos. "No tenemos la capacidad y tampoco tiene sentido acumular alimentos que solo aguanten pocos días", ha indicado.

Dover, la puerta ferroviaria de Reino Unido, se convertiría en un cuello de botella para la mercancía. Los problemas de almacenamiento afloran por el temido colapso de los proveedores. El Reino Unido importa alrededor de la comida que consume. Algunas mercancías llegan por vía aérea, pero la mayoría llega por el Eurotúnel a Dover y desde allí se distribuye a todo el país. El Canal de la Mancha es la gran puerta de entrada a Reino Unido.

Sin un acuerdo comercial con la Unión Europea, Dover se convertirá en un cuello de botella en forma de aduana

El año pasado el 90% de la lechuga que se consumió en las Islas Británicas llegó procedente de la Unión Europea por el túnel de la Mancha. Sin un acuerdo comercial, Dover se convertirá en un cuello de botella en forma de aduana. Papeleo, comprobaciones sanitarias y de mercancía, aranceles y durante mucho tiempo puede ser el fin de productos frescos. Ahora la mercancía se transporta desde Francia a Reino Unido sin ninguna restricción gracias a que todavía el país pertenece a la Unión Europea.

Todo el sector cruza los dedos para que el Brexit se prologue, pero han planificado para el peor escenario, indica a la agencia uno de los directivos de las grandes cadenas británicas. Entre las medidas de contingencia que manejan está buscar alternativas al puerto de Dover, pero no será fácil. En todo Reino Unido, no hay ningún puerto marítimo que pueda competir con la capacidad del Eurotúnel y además el sector no es el único que tiene previsto desviar a sus proveedores.

Los principales supermercados ya están negociando entre ellos para crear alianzas que permitan asumir costes y riesgos si hay problemas con los suministros, declara William Bain, miembro de British Retail Consortium. Los fabricantes de platos combinados contemplan retirar de sus productos los ingredientes que sean más perecederos.

La peor parte, como siempre, se la llevarán los consumidores. Todos estos esfuerzos de la industria, llegado el caso, serán repercutidos parcialmente a los clientes. El sector ya tiene asumido que habrá incremento en los precios, pase lo que pase con el Brexit. La patronal de mayoristas de alimentos y bebidas advierte de que muchos miembros están invirtiendo sumas asombrosas para prepararse para el peor escenario posible, comenta Dominic Goudie de Food and Drink Federation.

Pero cómo funcionarán los supermercados si el 29 de febrero se produce una salida caótica de la Unión Europea. "Si tienes una cantidad limitada de alimentos, quieres distribuirlos de manera justa por todo el país", dice uno de los gerentes de los grandes super. Si piensas así, estás a un paso del racionamiento. "Llegas a pensar en ello, aunque sea ridículo", reconoce.

"Mientras estemos contentos de vivir a base de jamón y melocotón en la lata, no habrá problemas", dice el jefe de Tesco

Otro apunta que antes del deadline podría verse en las estanterías pack de productos básicos que incluyan papel higiénico, agua embotellada y comida enlatada. Pero también los hay menos dramáticos. "La gente dice que nos apañaremos consumiendo más productos británicos, pero ¿estaremos contentos de consumir toneladas de puerros británicos? No estoy seguro", afirma. Más directo ha sido el presidente de Tesco, John Allan, dijo que el minorista, el mayor de Gran Bretaña con 3,400 tiendas y casi el 28 por ciento del mercado, "mientras estemos contentos de vivir a base de jamón y melocotón en la lata, no habrá problemas".

Mientras el caos de abastecimiento se ha convertido en un arma política. Para los partidarios de un Brexit duro no es más que propaganda del Gobierno de May para que se apoye la salida negociada con Bruselas. Pero lo cierto es que el Ejecutivo ha contratado ferries para evitar el bloqueo previsto en Dover y garantizar el movimiento de mercancías por otros puertos. "Nos reunimos semanalmente con la industria alimentaria para apoyar sus preparativos para salir de la UE", aseguran desde Downing Street.