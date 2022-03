Juan Roig pide cambiar ya los precios de la energía y bajar el IVA

Ángel Álvarez Valencia

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha enumerado hoy tres medidas que considera imprescindibles para poder afrontar la crisis de precios actual ante los efectos de la guerra de Ucrania para reducir el impacto tanto en empresas como en ciudadanos.

Roig instó a que "se cambie ya" la fórmula con la que se fijan los precios de la energía en la Unión Europea para hacer frente al encarecimiento de los principales combustibles, la electricidad y el gas. El presidente de Mercadona señaló que tras el incremento de los precios del 2% el año pasado en la cadena es difícil hacer previsiones para 2022 ante el estallido del conflicto por la invasión de Ucrania señaló y lo que calificó como una "tormenta perfecta".

La segunda medida que reclamó es la bajada del IVA actual, que consideró que es un elemento "inflacionista" que la Administración debería modificar en la crisis de precios actual. "Cada vez que se sube el precio el Estado se lleva una parte de ese aumento de precio", señaló Roig, que puso como ejemplo el caso del litro de leche que venden en Mercadona, que ha pasado de 58 a 68 céntimos en el último año. "Un céntimo de esa subida se la lleva el Estado con lo que la Administración automáticamente incrementa sus ingresos", comentó.

Por ello, consideró que es necesario plantear mecanismos que permitan "que cuando suban los precios baje el IVA". En esa línea, puso como ejemplo lo ocurrido en la pandemia con las mascarillas, cuyas ventas en Mercadona han reportado al Estado 24 millones de euros que se convirtió en obligatorio por la crisis sanitaria. "Yo no entiendo como no hemos tenido ningún tipo reducido de IVA o no se ha impuesto ninguno para las mascarillas que erar algo que nadie esperaba".

Eliminar la burocracia

La tercera receta del dueño de la mayor cadena de supermercados es que "hay que eliminar la burocracia, las empresas no podemos estar generando papeles". Roig se mostró muy crítico con los requisitos de la Administración que ralentizan la actividad económica, y más en momentos como la crisis actual. "Como sociedad no podemos estar haciendo papeles todo el día", que defendió la extensión del silencio administrativo y la declaración responsable como fórmula para las licencias. "No es un problema de un partido político", aseguró.

Respecto a los pactos sobre las subidas salariales, Roig señaló que los salarios "no tienen porque ser inflacionistas si mejoramos en productividad" y apuntó que hay mucho terreno donde mejorar en España, como en el absentismo laboral.