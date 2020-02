La NBA pierde "cientos de millones" en su guerra comercial con China

Este pasado fin de semana se ha celebrado el All Star y allí el presidente del comisionado de la NBA, Adam Silver, habló sobre todo lo que ha ocasionado el conflicto comercial entre la liga y China después del polémico mensaje del general manager de los Rockets, Daryl Morey, que provocó una crisis sin precedentes por defender la libertad en Hong Kong, país en donde se estaban produciendo violentas manifestaciones.

En unas primeras informaciones se estimó que las pérdidas de la mejor liga de baloncesto del mundo en su guerra con China habrían sido de unos 500 millones de dólares. Finalmente, y tal y como reconoció Adam Silver, el conflicto le ha ocasionado a la NBA "probablemente menos de 400 millones de dólares (369 millones de euros)".

Y es que además de la pérdida de dinero de patrocinadores, todos los encuentros de la temporada han sido retirados de la televisión abierta (CCTV) en China y también de Internet, con lo que se ha disminuido en millones la cantidad de aficionados, que también se perdieron este fin de semana el All Star Game (partido del Rising Stars Challenge, concurso de mates, triples y habilidades, y partido de las estrellas).

Con todo esto, la NBA sigue sin poder asegurar su presencia en el país asiático durante la pretemporada del mes de octubre. Aún así, Silver es optimista y confía en revertir la situación. "No tengo la sensación de que haya daño permanente a nuestro negocio allí. Aceptamos las consecuencias de nuestro sistema y nuestros valores. No es una posición en la que ningún negocio quiera estar, pero esos son los resultados. Creo que habrá un retorno a la normalidad muy pronto, pero no puedo decir exactamente cuándo", aclaró.