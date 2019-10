La crisis con China le sale cara a la NBA: 500 millones de dólares en pérdidas

Nunca un tuit dio para tanto y nunca un equipo de la NBA ha tenido la repercusión de Houston Rockets durante la pretemporada. Y todo gracias a su general manager, Daryl Morey, que provocó una crisis sin precedentes entre la liga y China por defender la libertad en Hong Kong, país en donde se estaban produciendo violentas manifestaciones.

Las declaraciones de Morey provocaron un 'terremoto' en China y Houston Rockets, junto con la NBA, fueron los grandes perjudicados tras el polémico mensaje. Al gigante asiático no le sentó nada bien y vetó al equipo texano cancelando la emisión de los partidos de exhibición previstos para esa semana.

China es un mercado clave para la mejor liga de baloncesto del mundo y, según cuenta el periodista Marc Stein de The New York Times, ya se habrían producido las primeras consecuencias económicas: pérdidas de 500 millones de dólares (453,4 millones de euros) al año si no se resuelve el conflicto. Y todo esto desde un punto de vista optimista.

Para los Rockets, más de lo mismo: 25 millones de dólares (22,6 millones de euros) en pérdidas de patrocinio esta temporada. El equipo texano es el más popular y con más poder económico en China por el pasado de Yao Ming, ex jugador de Houston, y por la devoción del mediático James Harden, uno de los jugadores más seguidos en el país.

Los equipos de la NBA empiezan a estar preocupados con esta situación y ante la posibilidad de que las pérdidas que pudiera tener la liga hicieran disminuir entre un 10 y un 15% la cifra estimada de 116 millones de dólares (en euros, 105,2) para salarios y contratos de la temporada 2020-21.