DAZN consigue entrar en el fútbol español: emitirá la Copa del Rey tras llegar a un acuerdo con Mediaset

La Copa del Rey también se podrá en España a través de DAZN. La OTT británica ha conseguido así una de las metas que se propuso cuando hace un año lanzó su plataforma española, que no es otra que la de conseguir emitir una competición de fútbol nacional. Con el torneo copero, que ha logrado a través de una sublicencia con Mediaset, la RFEF además se garantiza que todos sus encuentros se puedan ver en directo (algo que el grupo italiano no garantizaba a no ser que los pasase a su emisión online).

Era un rumor a voces que el propio DAZN se ha encargado ya de oficializar. Pese a que no se conoce el reparto de costes que harán británicos e italianos durante las próximas tres temporadas, los primeros serán los encargados de ofrecer casi toda la Copa del Rey a excepción de los partidos más destacados, en los que tendrá prioridad Mediaset.

De esta forma, la OTT se garantiza un mínimo de 50 choques por campaña del reformado torneo que arrancará el 17 de diciembre con la entrada, principalmente, de 16 clubes de Primera División (todos salvo los cuatro que competirán en la Supercopa de España, que también este jueves ha dado a conocer quién tendrá sus derechos de retransmisión). Por su parte, Telecinco y Cuatro se quedan dos encuentros por ronda hasta semifinales, donde darán tanto las idas como las vueltas, además de la gran final que en la 19/20 será el 18 de abril. Un total de 15 partidos, de los que los últimos cinco serán compartidos con los británicos.

Con la participación de 116 equipos de Primera, Segunda, Segunda B, Tercera y Regional, esta Copa del Rey cambia radicalmente su formato y se disputa a partido único hasta semifinales, siempre en el campo del conjunto de menor categoría (salvo excepciones que está teniendo en cuenta la RFEF).