Luis Rubiales ofrece un millón a los clubes para evitar la huelga del fútbol femenino

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ofreció este miércoles "una bolsa de 1.152.000 euros" para que todas las jugadoras tengan garantizado lo que pide la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) a los clubes en la mesa de negociación del primer convenio colectivo del fútbol femenino.

En una reunión celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) con los clubes de la Primera División, con jugadoras y con solo el sindicato mayoritario en la negociación "por ser el que reconoce FIFPro", puntualizó Luis Rubiales, el presidente de la RFEF se comprometió a solucionar las diferencias salariales, que derivaron en una convocatoria de huelga para los días 16 y 17 de noviembre.

La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, según expuso el presidente de la RFEF, "propone un salario de 16.000 euros, con una parcialidad del 50% (4 horas diarias), lo que se traduce en un salario real de 8.000 euros". Por su parte, "AFE pide 16.000 euros, con una parcialidad del 75%, lo que supone un salario de 12.000 euros, por debajo del salario mínimo interprofesional", reiteró Rubiales.

Por lo tanto, "la RFEF asume íntegramente la diferencia y hará ese esfuerzo por 18 jugadoras de cada plantilla. La Federación va a poner 1.152.000 euros para que todas las jugadoras tengan garantizado lo que pide el sindicato", expuso durante su intervención.

Sin embargo, como ya anunciaron los otros dos sindicatos presentes en la negociación, Futbolistas ON y UGT, esta conversación no tiene vinculación puesto que solo estaba invitada a la mesa AFE. Por ello, se prevé que la reunión de este jueves, de nuevo ante el CSD, sea más decisiva de cara a no llevar el fútbol a la huelga. La oferta de Mediapro, cercana a 1,5 millones de euros a cambio de dos partidos de la Liga Iberdrola por jornada podría ser la llave del desbloqueo.