Aún hay esperanza en el fútbol femenino: sindicatos y patronal, más cerca de un acuerdo para el convenio colectivo

Las futbolistas españolas aún tienen una última bala para firmar, tras un año de negociaciones, el primer convenio colectivo del fútbol femenino en España y frenar a última hora una huelga indefinida planteada como respuesta ante el bloqueo entre la patronal (la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino) y los sindicatos.

El gesto de la ACFF, que junto a la firma audiovisual Mediapro propuso que los clubes aceptasen la oferta de los fondos de la Federación Española de Fútbol (RFEF) para la Liga Iberdrola y el pago por parte de la empresa de Jaume Roures de 1,5 millones de euros a los equipos a cambio de la emisión de dos encuentros por jornada, ha cambiado la situación.

El cambio ha sido reconocido por la secretaria de Estado de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Yolanda Valdeolivas, al término de la reunión entre el Consejo Superior de Deportes (CSD), AFE, Futbolistas ON, UGT y la ACFF. "Se ha producido una buena noticia y estamos avanzando en el camino de encontrar una solución. Tenemos confianza en que las partes no están en posiciones irreconciliables", ha asegurado Valdeolivas. De hecho, sindicatos, patronal y CSD están convocados a una nueva reunión el próximo jueves en la que se podrían acercar más aún las posturas.

Antes, la ACFF se reunirá con la RFEF en un cónclave al que solo está invitado AFE, por lo que cualquier conversación referida al convenio colectivo no tendría vinculación alguna a faltar los otros dos sindicatos que lo negocian.

Sobre la mesa, la posibilidad de que los clubes, merced a ese pago de 1,5 millones de euros por parte de Mediapro, puedan hacer frente a las exigencias de los sindicatos de un salario mínimo anual de 16.000 euros brutos y una parcialidad del 75%, entre otras muchas. Durante las negociaciones, la ACFF se había negado a ello al asegurar que no existen los ingresos suficientes para mantener ese gasto en nóminas, apostando por un crecimiento "sostenible y no sostenido".

Los sindicatos han celebrado los avances de los últimos días y ponen la pelota en el tejado de la ACFF...

David Aganzo, presidente de AFE, se ha declarado "optimista", pero ha subrayado que la firma del convenio "no depende sólo" de las futbolistas. "Sigue habiendo los mismos problemas, aunque hay una propuesta nueva de Mediapro. Nosotros tenemos que convencer a la patronal, el cómo ésta consiga el dinero es un tema suyo. Desde el sindicato propusimos dar visibilidad al fútbol femenino a través de las quinielas", ha recordado.

Por su parte, la gerente de Futbolistas ON, Tamara Ramos, se ha mostrao muy positiva respecto a la firma del acuerdo con la ACFF. "Estamos más próximos que nunca, pero la huelga sigue convocada. Mañana no estamos convocadas todas partes de la mesa y no podrían tratar ninguna materia del convenio. Si cada parte cumple, creo que, ahora mismo, el acuerdo se firma en una hora", ha apuntado.

Igualmente, el responsable de Cultura y Deportes de UGT, José María García González, ha destacado que "lo que realmente separa a ambas partes" es un millón y medio de euros, que "curiosamente coincide con la propuesta de Mediapro".

...y la ACFF ve "muy cerca" la solución al conflicto que ya lleva estancado desde hace más de 13 meses

Rubén Alcaine, presidente de la ACFF, también ha expresado su esperanza de que el bloqueo acabe pronto: "Personalmente, vemos la solución muy cerca. Los clubs hemos puesto toda la carne en el asador y ahora hay un escenario distinto y nuevo y esto desbloquearía la situación de huelga",

"Entendemos que aportamos una solución que antes no podíamos aportar, en el escenario actual nuestra mejor oferta está sobre la mesa", aseveró Alcaine. "Tenemos otra reunión el jueves, Lo que ofrecemos entendemos que desbloquearía la situación y creemos que sí es la solución a una huelga que viene mal a todo el fútbol femenino", admitió.

El presidente de la ACFF recordó que anteriormente no podían acceder al mencionado fondo federativo porque estaban "comprometidos" con Mediapro, con el que habían firmado un contrato audiovisual en marzo por valor de 9 millones por tres temporadas. Por ello, celebró que la compañía haya entendido que "no debe ser un problema" y que los clubs se puedan "acoger libremente" a la oferte de la RFEF. "Ahora hay que ver de qué manera nos entendemos con la RFEF", puntualizó.