La Premier League ficha al CEO de 'The Guardian', David Pemsel

La Premier League ha anunciado que David Pemsel será su nuevo CEO poniendo fin a casi año y medio de búsqueda de sustituto para Richard Scudamore, que dejó el cargo en enero. Pemsel, que estará en su nuevo cargo no antes de abril de 2020, desempeña estas funciones en Guardian Media Group, la matriz que engloba a cabeceras como The Guardian y The Observer.

De esta forma, la Premier acabará en los próximos meses con un proceso de transición y la interinidad que actualmente ostentaba Richard Masters, que volverá a su anterior cargo de director general de la competición.

Desde que supiese de las intenciones de Scudamore (que anunció su marcha en junio de 2018), la Premier se enfrascó en una búsqueda que hasta el momento había resultado fallida. De hecho, llegó a anunciar a Susanna Dinnage, presidente de Animal Planet, pero la profesional con una larga trayectoria en el mundo audiovisual renunció a su puesto semanas más tarde. Tras ella, Tim Davie, CEO de BBC Studios, también rechazó la oferta.

Así, Pemsel llega la Premier después de encabezar la transformación digital de una empresa informativa internacional como es The Guardian, a la que ha llevado a unos ingresos récord en 2019 de cerca de un millón de euros tras años con pérdidas millonarias.

En su nueva etapa en la Premier League, a Pemsel le tocará enderezar un negocio audiovisual con señales de agotamiento después de la última subasta de los derechos de televisión, salvada por el mercado internacional. La experiencia del dirigente en esa transformación digital será clave para las nuevas (y obligadas) relaciones de la liga con socios como Youtube, Amazon, Facebook o DAZN.