Estas son todas las multas, sanciones y recargos si se te olvida hacer la Renta 2020-2021 a tiempo

No solo hay que tener mucho cuidado con cómo se hace la declaración de la Renta, sino con cuándo se entrega. Hay que cumplir las normas de Hacienda y los plazos marcados en la Campaña de la Renta, ya que de lo contrario tendrmos que afrontar ciertas multas o recargos que nos darán un pequeño disgusto.

-La Ley General Tributaria establece en su artículo 198 que la no presentación en plazo de autoliquidaciones sin perjudicar a Hacienda (es decir, siempre que sean a devolver) conlleva una sanción de 200 euros, aunque en el caso de que no haya requerimiento previo de la Agencia Tributaria y el contribuyente corrija esta situación, la multa se vería reducida a la mitad, 100 euros.

-Si la declaración se presenta fuera de plazo y es a pagar, siempre que no haya requerimiento por parte de Hacienda (es decir, de forma voluntaria), no tendrá que hacer frente a multas, pero sí a unos recargos que son del 5, 10 y 15% si los pagos se producen con tres, seis y hasta 12 meses de retraso, según explica la Agencia Tributaria. Para retrasos de más de 12 meses se aplica un 20% y, a partir de ese día, intereses de demora del 3,75%. Eso sí, la cantidad total se puede reducir un 25% si, tal y como informan los artículos 27.5 y 62.2 de la Ley General Tributaria, el pago se hace en periodo voluntario.

-Los mayores problemas vienen cuando no se entrega en plazo una declaración que sale a pagar y llega una notificación de la Agencia Tributaria. O lo que es lo mismo, cuando el contribuyente no hace el pago de forma voluntaria, por lo que Hacienda sale perjudicada. En función de la gravedad de la sanción (el volumen de la deuda o si hay reincidencia o no), la cuantía de la sanción puede ir del 50 al 150% del total de la deuda. Esta cantidad, sin embargo, se puede reducir en un 30% si hay conformidad o en un 25% si el contribuyente se acoge al periodo voluntario de pago.

No obstante, Hacienda tiene un plazo concreto de cuatro años para notificar al contribuyente impagos o retrasos. De lo contrario, el plazo para imponer multas prescribirá si de tarda más, de acuerdo con el artículo 189 de la Ley General Tributaria.

Los plazos clave de la Campaña de la Renta

Después de que tanto la vía telemática como la telefónica y la presencial se permitiesen para presentar las declaraciones, la Campaña de la Renta está entrando en sus últimas semanas, por lo que hay que ir atendiendo cada vez a los plazos.

Con carácter general, el plazo para la entrega de las declaraciones finaliza el miércoles 30 de junio, aunque en el caso de declaraciones con domiciliación el plazo es algo menor y termina el viernes 25 de junio. El plazo para pedir cita previa para atención telefónica o presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria expira el martes 29 de junio.