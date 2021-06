Las seis leyendas urbanas de la Renta 2020-2021 de las que debes desconfiar

Al tratarse de un acontecimiento tan popular debido al gran número de personas a las que afecta, la Campaña de la Renta aglutina muchas conversaciones e inevitablemente en torno a ella se articulan numerosas afirmaciones incorrectas, muchas leyendas urbanas que se rodean de un aura de verosimilitud.

La asesoría especializada TaxDown ha advertido sobre las seis falsas creencias que más se escuchan con el objetivo de desmentirlar e informar a la población del correcto funcionamiento de la Campaña de la Renta y los plazos y actuaciones de la Agencia Tributaria. Se trata, en definitiva, de un breve catálogo de recordatorios para los más crédulos de la casa.

Si tienes dos pagadores, la Renta sale a pagar

Probablemente sea la más extendida y más en esta Campaña tan influenciada por los Ertes tras la pandemia de coronavirus. La verdad es que tener dos pagadores no implica necesariamente que la declaración salga a pagar, pero para evitar esto hay que controlar muy de cerca las retenciones, ya sea de las empresas que nos pagan o del SEPE, si nos abona prestaciones (normalmente apenas tienen reducciones y hay que pedirles que nos las apliquen).

Si presento la Renta antes, me darán el dinero más pronto

Esto tampoco es verdad. Cada expediente es diferente y puede pagarse de forma totalmente distinta. Por esto no hay que precipitarse y rellenar bien, sin prisas y sin dudas, el borrador. De lo contrario, podemos perdernos muchas deducciones que nos darían un resultado mejor en la declaración. Según TaxDown, hasta 9.000 millones de euros al año se pierden por este tipo de actuaciones.

Si el borrador sale a devolver, ¡a presentar!

Es casi instintivo: en cuanto obtenemos el borrador, si el resultado es positivo pensamos inmediatamente en presentar la declaración. Pero, tal y como se explica en el punto anterior, hay que revisar la declaración y ver si no hemos prestado atención a esas deducciones que pueden aumentar la devolución de Hacienda.

Olvidarse de la Renta si no estás obligado a presentarla

Aunque el contribuyente se encuentre entre las personas que no estén obligadas a presentar la Renta, no por ello debería pasar del tema. No se pierde nada simulando la declaración, de no hacerlo podemos perdernos un resultado favorable, ya que en los casos de bajos ingresos hay posibilidades de aplicar más deducciones.

Si tardan en devolverme el dinero, Hacienda está investigándome

Para nada. No hay un plazo establecido de devolución de dinero por la Agencia Tributaria y cada expediente es un mundo. El contribuyente no puede hacer nada, solo esperar...y asegurarse de que su declaración no contiene errores. Eso solo se puede hacer mediante un repaso tranquilado y detallado del borrador antes de presentarlo.

Si marco la 'X' a la Iglesia o fines sociales, pierdo dinero

Nada de eso. Solo significa que, en caso de hacerlo (no es obligatorio, sino totalmente voluntario) el 0,7% de nuestros impuestos pagados al Estado se destinarán a la Iglesia Católica o a fines sociales.