Así es el viaje de Greta Thunberg hasta llegar a la Cumbre del Clima de Madrid

Entre el 2 y el 13 de diciembre, Madrid acogerá uno de los retos más difíciles a los que se enfrenta la capital española en los últimos años. La Cumbre del Clima COP25 reunirá a políticos, técnicos o empresarios de más de 200 países pertenecientes a Naciones Unidas. Pero entre todas las 25.000 personas que se esperan en Ifema, una destaca por encima del resto por su inusual apariencia y un carisma que ha creado expectación en todo el mundo: Greta Thunberg, la activista sueca que con 16 años ya es considerada una 'líder de la próxima generación' y que ha decidido viajar a Madrid desde Estados Unidos en un catamarán tripulado por una familia de youtubers.

No es habitual ver a una adolescente plantar cara a los grandes líderes mundiales. Por ello, Thunberg ha creado expectación y se ha erigido como la gran figura de la conferencia del clima que Madrid acogerá en sustitución de Chile, al renunciar el país sudamericano por la ola de protestas que vive debido a la crisis política y social. Pero antes de llegar a la capital española, la activista tendrá que superar una travesía complicada en el Atlántico norte por las circunstancias climatológicas y por hacerlo en un catamarán con poca tripulación.

Contraria a viajar en avión, debido a las altas emisiones de gases de efecto invernadero que emiten, Greta tuvo que solicitar una embarcación para trasladarse desde Hampton (Virginia), donde se encontraba en su viaje a Santiago de Chile, hasta Madrid. Una tarea que no le fue fácil y para la que el Gobierno español tendió su mano porque "genera preocupación, abre mentes y mejora la acción climática".

Pero tras días solicitando colaboración, la sueca encontró la ayuda necesaria en una pareja de navegantes australianos. Riley Whitlum y Elayna Carausu viven, desde 2014, en el catamarán La Vagabonde, de 48 pies (algo más de 14 metros), junto a su hijo de once meses y se dedican a retransmitir sus viajes por los mares de todo el globo a través de YouTube donde tienen casi dos millones de seguidores.

Junto a ellos, su padre Svante Thunberg y la navegante profesional Nikki Henderson, la activista consiguió poner rumbo a la Península Ibérica el pasado 13 de noviembre. Desde entonces, Greta es quien da voz a sus aventuras mediante sus redes sociales, ya que los dueños de la embarcación han dejado de poner contenido en su portal. Eso sí, a través de la web Saliling-LaVagabonde se puede consultar, en directo, por dónde navega y en qué condiciones.

So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I've been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332