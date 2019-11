La ministra Ribera ofrece ayuda a Greta Thunberg para cruzar el Atlántico y asistir a la cumbre del clima en Madrid

Greta Thunberg, la adolescente activista que se ha convertido en un símbolo de lucha contra el cambio climático, está en el lado equivocado del océano Atlántico para asistir a la cumbre del clima COP25. La gran cita de casi 200 países se ha trasladado en las últimas horas de Santiago de Chile a Madrid, después de que el presidente del país latinoamericano se haya tenido que descolgar de su organización por la gravedad de los disturbios en los que está inmersas sus calles.

La joven sueca rechaza el transporte aéreo por su gran responsabilidad en las emisiones de dióxido de carbono y otros gases nocivos para el planeta. Por este motivo, y tras conocerse el traslado de la cumbre internacional, la activista pidió ayuda desde su cuenta de Twitter para realizar el viaje al otro lado del océano y poder llegar a Madrid antes del 2 de diciembre, fecha de inicio de la COP25.

"Resulta que he viajado al otro lado del mundo en sentido contrario. Ahora necesito un modo de cruzar el Atlántico en noviembre. Si alguien me puede ayudar con el transporte, estaría muy agradecida", ha publicado Thunberg.

Dear Greta, it would be great to have you here in #Madrid. You've made a long journey and help all of us to raise concern, open minds and enhance action. We would love to help you to cross the Atlantic back. Willing to get in contact to make it posible. https://t.co/hwuY1NtWSR