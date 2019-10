Sánchez ofrece España para acoger la Cumbre del Clima de la ONU tras la renuncia de Chile

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha trasladado al mandatario chileno, Sebastián Piñera, la disposición de España a acoger la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) tras la renuncia del país andino por su situación interna.

En un comunicado recogido por EP, el Gobierno asegura que España considera que la acción multilateral en materia de clima es una prioridad en la agenda de Naciones Unidas y de la Unión Europea, que exige el mayor compromiso por parte de todos.

La presidenta designada de la COP25, la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, ha comunicado oficialmente a Naciones Unidas esta propuesta, que deberá ser analizada por la Mesa de Gobierno de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático la próxima semana en Bonn (Alemania).

El presidente en funciones ha trasladado su solidaridad con el pueblo chileno, sumido en una profunda crisis interna, y ha agradecido el inmenso esfuerzo que ha venido realizando desde el inicio de la preparación de la cumbre, hace ahora diez meses.

El comunicado subraya que, dado el breve plazo del que se dispone y la importancia de garantizar que la COP25 se celebre con normalidad y en coherencia con las prioridades de la política exterior de España, el presidente del Gobierno en funciones ha querido facilitar un espacio que permita a Chile y a la región Iberoamericana capitalizar su compromiso con el multilateralismo.

Chile asumió la presidencia y organización de la COP25 tras la renuncia de Brasil con la llegada al Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

En esta cumbre estaba previsto que se encontraran los líderes de EEUU y China, Donald Trump y Xi Jinping, para firmar la 'fase uno' del acuerdo comercial. Trump ha anunciado que aún no tienen lugar fijado para la firma de lo que él considera "el 60% del acuerdo", pero que la habrá próximamente.

China and the USA are working on selecting a new site for signing of Phase One of Trade Agreement, about 60% of total deal, after APEC in Chile was canceled do to unrelated circumstances. The new location will be announced soon. President Xi and President Trump will do signing!