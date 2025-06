Bit2Me negocia una ronda de inversión para crecer fuera de España y abrir negocio en Europa y Latinoamérica

La plataforma de intercambio de criptomonedas Bit2Me está negociando una ronda de inversión para poder crecer en el extranjero. Hasta ahora, la compañía española, fundada en 2014, se ha limitado a operar en el mercado nacional. La falta de regulación en Europa restringía la operativa de las empresas cripto, pero, con la entrada en vigor de la normativa (Markets in Crypto Assets, MiCA) este año, se abren muchas puertas para la industria. Tras años centrados en el cumplimiento normativo y en el desarrollo del producto, la compañía cree que es el momento de crecer a nivel internacional.

Bit2Me no ha dado detalles sobre qué cifras se están negociando en esta ronda, ni nombres, pero creen que la operación se anunciará en "no mucho". Aunque el capital sigue en su mayoría en manos de los fundadores, Leif Ferreira y Andrei Manuel, Telefónica, Unicaja, Cecabank, Inveready e Investcorp tienen participaciones en la firma y BBVA ha adquirido un bono convertible, que le da opción a entrar también en el capital. La firma cripto está buscando más inversores, ya que quiere aterrizar en Portugal, Italia, Francia, Argentina, México y Brasil, y necesita más financiación para poder seguir creciendo.

Además de buscar nuevos inversores, también trabajan en otra vía de crecimiento: la distribución vía bancos. Buscan cerrar acuerdos con entidades locales que quieran ofrecer activos digitales a sus clientes y que no tengan esa infraestructura. Bit2Me ya hace esto mismo con Garanti en Turquía, la filial de BBVA. Por eso, para crecer fuera de España, busca replicar este modelo en otras geografías. "Prácticamente, todos los bancos acabarán vendiendo criptomonedas. Queremos crecer por la parte europea y en Latinoamérica en algunos países y para eso hace falta dinero. Estos dos frentes [financiación o acuerdos], los estamos buscando constantemente", explica Ferreira en un evento para prensa.

Bit2Me y otros de sus competidores están esperando la obtención de la licencia MiCA. Las compañías que estaban registradas en el Banco de España (BdE), antes de que existiera la regulación, están operando en el régimen transitorio que contempla la norma, a falta de que el organismo ahora competente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNM.V) les dé la autorización definitiva. Entonces, podrán llevar su negocio a cualquier país comunitario. Para llegar a Latinoamérica, necesitan la aprobación de cada uno de los reguladores de los distintos países.

"No hemos podido salir de España. En la práctica, si venía algún usuario, podíamos registrarlo, pero nosotros no hemos podido hacer nunca, de forma proactiva, una acción de publicidad, por ejemplo, en Francia, porque venía el regulador y nos decía que no teníamos licencia. Pero no teníamos licencia porque no existía", explica el consejero delegado. "No podíamos hacer absolutamente nada. Con MiCA, se nos desbloquea la puerta a toda Europa", añade.

Actualmente, la plataforma tiene 1,2 millones de usuarios y en 2024 registraron más de 3.000 millones de euros en volumen de transacciones. El año pasado, entraron en beneficios. Tienen 228 empleados, sede en Castellón y oficinas en Madrid, Valencia y Alicante.

¿Van a acumular bitcoins?

En la industria cripto, están proliferando las ballenas de criptomonedas, los grandes tenedores de bitcoin u otros activos, con a partir de 1.000 tokens. Strategy es la compañía con más bitcoins del mundo -más de medio millón- y, aunque vende software, su prioridad es acumular esta cripto. Como esta, han surgido muchas empresas que están haciendo lo mismo, la propia compañía de Donald Trump, Trump Media Technology Group (TMTG), Metaplanet, GameStop o la cadena de cafeterías alicantina Vanadi Coffee, entre otras. En muchos casos, son compañías con pérdidas que buscan financiación para hacer estas adquisiciones.

Aunque no dejan de surgir las empresas que atesoran bitcoins, Bit2Me no contempla este objetivo en el corto plazo. "Por regla general, como empresa, no invertimos en bitcoin. Tenemos unos bitcoins desde hace tiempo y aún los conservamos, pero no usamos los beneficios de la compañía para comprar la criptomoneda. Nos gustaría, pero somos una compañía en crecimiento, que no tiene grandes beneficios como para hacer esto. Los últimos años han sido de muchísima inversión", explica Ferreira. Aunque no lo descartan en un futuro, su foco está en expandirse e ir saltando a nuevos mercados.

