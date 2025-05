El oro digital también se embarca en un frenesí que puede hacer mucho daño a EEUU al desactivar su mejor 'arma'

Mucho se ha escrito sobre el frenesí del oro que ha llevado recientemente al precio del lingote a registrar máximos históricos cada pocos días. Más allá de la búsqueda de refugio por la incertidumbre política, económica, comercial y geopolítica, gran parte de este impulso ha venido de países no alineados con EEUU que han buscado en el metal precioso una forma de socavar la hegemonía mundial de un dólar que Washington no se ha resistido a usar como 'arma'. Este movimiento explica las masivas compras de oro por parte de algunos bancos centrales que tantos titulares han copado. Sin embargo, este impulso no se ha limitado al oro físico, sino que también se ha dado en lo que se podría denominar el 'oro digital'. El uso de activos digitales respaldados por oro físico está en auge y supone una seria amenaza para EEUU en la medida que permite sortear las sanciones que impone Washington a otros países como castigo (por seguir con la alegoría: los disparos con ese 'arma' que es el 'billete verde').

Para entender mejor la operativa con estos activos, lo primero es clarificar conceptos. Este oro digital no dejan de ser criptomonedas que, a diferencia de las más famosos, como el bitcoin, buscan evitar la gran volatilidad aparejada a estos activos. Son lo que se conoce como monedas estables (stablecoins en inglés). "Las stablecoins son tokens cuyo valor está asociado al de un activo real o es controlado a través de un algoritmo, lo que hace que su precio sea más estable que el de otras criptomonedas. El principal objetivo para crear una stablecoin es tratar de dar refugio a los inversores en momentos de volatilidad", explican desde BBVA Research.

Dentro de las stablecoins las hay respaldadas, por ejemplo, por moneda fiduciaria (fiat), como es el caso del Tether y de USD Coin, las más célebres. También las hay respaldadas por materias primas. "Estas monedas están vinculadas a activos físicos, como el oro, la plata o el petróleo. Por ejemplo, Tether Gold (XAUT) y PAX Gold (PAXG) están respaldadas por reservas de oro, lo que significa que cada unidad de estas stablecoins representa una cantidad específica de oro almacenada, lo que proporciona una protección fiable en situaciones donde el valor de una moneda decae o durante períodos de inflación", amplían su explicación desde BBVA Research.

En un informe alertando de los riesgos que supone para EEUU la operativa con estos activos de países no alineados, Kimberly Donovan y Maia Nikoladze, expertas del think tank Atlantic Council profundizan en esta definición: "Las stablecoins respaldadas por oro ofrecen la propiedad más valiosa del oro, que es la estabilidad durante la incertidumbre financiera. Además, desde el punto de vista logístico, son más fáciles de almacenar y vender que el oro físico".

Tal y como explican estas analistas, al comprar una unidad de Tether Gold, los inversores reciben los derechos de propiedad de una onza troy de oro físico en un lingote de oro específico con un número de serie. Cada lingote de oro pesa 400 onzas de media, por lo que si los inversores desean canjear un lingote de oro, tienen que poseer unidades por valor de un lingote de oro completo. Los emisores de estas stablecoins guardan las reservas de oro en cámaras acorazadas, normalmente en el Reino Unido o Suiza. Terceros auditan periódicamente las reservas de oro para confirmar que la oferta de tokens no supera la cantidad de oro en poder de los emisores.

Atlantic Council: "El oro está siendo utilizado por adversarios estadounidenses para eludir sanciones o financiar actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional de EEUU"

Atado el concepto, Donovan y Nikoladze explican en una publicación del Atlantic Council la cara no tan amable de la operativa con este oro digital: "Tanto los gobiernos como los agentes privados están impulsando el papel del oro en el sistema financiero mundial, pero con un giro propio del siglo XXI. Algunos países y grupos de países están experimentando con la creación de activos digitales respaldados por oro y sistemas comerciales que eluden el sistema financiero denominado en dólares. En muchos casos, estas iniciativas tienen fines puramente económicos. Sin embargo, el oro también está siendo utilizado por adversarios estadounidenses para eludir sanciones o financiar actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional de EEUU".

Las advertencias de Donovan, antigua alta funcionaria del Tesoro y del Consejo de Seguridad Nacional, y de Nikoladze no se hacen esperar: "El auge de las monedas respaldadas en oro que eluden el sistema bancario estadounidense, unido al creciente interés de los regímenes sancionados por la adopción de monedas y sistemas de pago alternativos, podría crear un enorme punto ciego para los esfuerzos de inteligencia financiera y de aplicación de sanciones de EEUU". Una serie de conceptos, los mencionados por las dos expertas, que empezaron a cobrar relevancia mediática a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la avalancha de sanciones de EEUU, incluyendo las financieras, como expulsar a Rusia del sistema internacional de pagos SWIFT.

En el análisis del Atlantic Council se recoge de forma muy explicativa el ejemplo de Kirguistán. A principios de este mes, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas de Kirguistán anunció que lanzará una stablecoin respaldada por oro llamada USDKG en el tercer trimestre de 2025. El Ministerio de Finanzas del país posee reservas de oro por valor de 500 millones de dólares y planea ampliar esa cifra hasta los 2.000 millones de dólares. Cabe apuntar que esto es independiente de las reservas de oro que posee el Banco Nacional país. La USDKG no seguirá el precio del oro, a diferencia de las stablecoins respaldadas por oro citadas antes. En su lugar, estará vinculada al dólar, pero respaldada únicamente por las reservas de oro. Los titulares de USDKG podrán canjear oro, otros criptoactivos o moneda fiduciaria.

"El objetivo de la stablecoin respaldada por oro es facilitar la entrada transfronteriza de remesas, que representan un tercio del producto interior bruto de Kirguistán. Rusia recibe más del 90% de las remesas que llegan a Kirguistán, enviadas por trabajadores emigrantes a sus familias. Kirguistán aún no ha lanzado la stablecoin, pero si se va a utilizar para facilitar los flujos transfronterizos con Rusia, existe la posibilidad de que determinados actores utilicen USDKG para exportar a Rusia bienes sancionados al margen de la supervisión de las autoridades estadounidenses. Las instituciones financieras de Kirguistán ya han sido sancionadas por su implicación en esquemas de evasión de sanciones a Rusia por parte de EEUU", esclarecen Donovan y Nikoladze.

A principios de este año, el Departamento del Tesoro sancionó al Keremet Bank, con sede en Kirguistán, por facilitar transacciones en nombre del banco ruso Promsvyazbank, sancionado por EEUU. El Ministerio de Finanzas de Kirguistán vendió las acciones de control del Keremet Bank a una empresa vinculada a un oligarca ruso vinculado al Kremlin en 2024. Según el comunicado de prensa del Tesoro, la transacción pretendía convertir el Keremet Bank en un centro de evasión de sanciones que permitiera a Rusia recibir pagos por exportaciones y pagar por importaciones.

Dado el gran interés de los rusos sancionados por aprovechar el sistema financiero de Kirguistán para importar tecnologías restringidas, es probable que se sientan atraídos por el USDKG por su capacidad para procesar transacciones con entidades kirguisas eludiendo por completo el sistema bancario estadounidense, advierten desde el think tank atlantista.

Qué puede hacer EEUU

"No es casualidad que las stablecoins representen el 63% de todas las criptotransacciones ilícitas y se hayan convertido en una herramienta preferida para la evasión de sanciones. Atraen a las entidades sancionadas por su capacidad para transferir valor de forma seudónima con gran rapidez y a bajo coste. Aunque el Senado de EEUU aprobó recientemente la Ley GENIUS para regular las stablecoins, una de las principales deficiencias del proyecto de ley es que no regula adecuadamente a los emisores offshore de stablecoins", lamenta el informe.

A diferencia de las stablecoins emitidas en EEUU o respaldadas por dólares, las stablecoins respaldadas por oro emitidas en el extranjero, como la referida USDKG, probablemente escaparán a la regulación estadounidense porque no tienen un punto de contacto con el sistema bancario estadounidense. "Su proliferación, junto con los esquemas de comercio respaldados por oro, está impulsada en gran medida por la militarización del dólar por parte de EEUU, así como por la incertidumbre sobre la política comercial estadounidense", coligen Donovan y Nikoladze.

Para reducir la proliferación de estas alternativas al sistema financiero basado en el dólar, aconsejan estas expertas, EEUU debería moderar el uso de medidas económicas coercitivas que pueden provocar la subida de los precios del oro y promover la dolarización a través de lazos comerciales y de inversión, especialmente con terceros países afectados por las sanciones impuestas a adversarios de EEUU.

El mensaje hacia Donald Trump no puede ser más claro: "Washington tiene el poder de reducir indirectamente los precios del oro y fomentar la adopción de activos respaldados por el dólar volviendo a ser el proveedor de estabilidad en la economía mundial. Esto puede lograrse reduciendo el uso de aranceles y otras medidas económicas que podrían hacer que los gobiernos y los agentes privados recurrieran al oro".

Al mismo tiempo, rubrica la publicación del Atlantic Council, "el gobierno estadounidense debería promover la dolarización de economías como la de Kirguistán, continuando con la ayuda financiera y profundizando los lazos comerciales y de inversión con otros terceros países afectados por las sanciones contra Rusia. Ello contribuirá a colmar las lagunas de la inteligencia financiera estadounidense, a reforzar la aplicación de las sanciones y a reducir la demanda de divisas fuera del sistema financiero basado en el dólar".