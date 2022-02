Acciona descarta vender un nuevo paquete de su filial de Energía

Acciona no venderá este año un nuevo paquete accionarial de Acciona Energía, su filial de la que sacó a bolsa el pasado verano una participación minoritaria del 17,25%. Su presidente, José Manuel Entrecanales, ha explicado que "los precios de Acciona Energía no están ni cerca de lo que creemos que vale".

Su cotización este viernes supera los 29 euros -en su debut arrancó a 26,73 euros-. El grupo de infraestructuras y energía descarta una venta adicional "por falta de necesidad", toda vez que la compañía ha acometido un relevante desapalancamiento de su balance, y "por distancia al precio".

Las condiciones actuales del mercado provocan que Entrecanales deseche esta operación a lo largo de 2022

Acciona obtuvo cerca de 1.500 millones con la colocación del 17,25% de Acciona Energía. La matriz ha analizado desinvertir una participación adicional, aunque siempre manteniendo el control de la firma, con una posición mínima del 70%. Las condiciones actuales del mercado provocan que Entrecanales deseche esta operación a lo largo de 2022, según ha explicado en una rueda de prensa posterior a la presentación a analistas de los resultados de la compañía en 2021. "Está descartada", ha dicho.

Tras sellar la oferta pública de venta (OPV) de Acciona Energía el pasado mes de julio y, previamente, cerrar la desinversión de un lote de concesiones en España a Meridiam, la multinacional española no tiene en el horizonte próximo acometer nuevas ventas. "No hay nada previsto en este momento", ha señalado su presidente. Ni siquiera la filial de Servicios, sobre la que en los últimos años se han estudiado diversas opciones. La más tangible fue el verano pasado una eventual fusión con el negocio de servicios de infraestructuras de Ferrovial, adquirido finalmente por el fondo Portobello Capital -tomó el 75,01% y Ferrovial mantuvo el 24,99%-.

No descarta alguna operación con la división de Servicios "si hay una oportunidad corporativa buena"

No obstante, no descartó alguna operación con esta división "si hay una oportunidad corporativa buena". La potencial operación con Ferrovial "tenía el objetivo de generar valor y no de desinversión; era una operación de fusión donde el uno más uno sumaba más de dos", ha indicado. "Si eso surge siempre estamos dispuestos, pero no tenemos interés en este momento", ha reiterado.

"En Servicios estamos bien, apostamos por el negocio y queremos crecer; hemos racionalizado, y de ser una actividad mucho más global y con muchas más aspiraciones de entrar en actividades más marginales, hemos centrado el tiro con actividades con mayor valor añadido, con más margen, y de momento estamos tranquilos y sin necesidad, ni presión, para vender, y creo que eso se matendrá", ha subrayado. "Nos hemos enfocado en conseguir que la compañía sea la mejor posible, sus áreas estratégicas, sus márgenes...", ha señalado el primer ejecutivo de Acciona.

"No necesitamos ni tenemos intención de vender en este momento, y menos la actividad de agua"

Preguntado específicamente por una potencial operación para dar entrada a un socio en su filial de Agua, ha afirmado que no ha estado ni está sobre la mesa. "No tenemos ninguna intención", ha asegurado. En este sentido, ha recordado que el recorte de deuda de 2021, gracias fundamentalmente a la salida a bolsa de Acciona Energía, ha permitido al grupo situar su ratio de apalancamiento en 2,9 veces, un nivel "muy razonable y, por lo tanto, no necesitamos ni tenemos intención de vender en este momento, y menos la actividad de agua donde tenemos enormes esperanzas de crecimiento futuro y uno de los elementos más importantes de nuestra compañía", ha precisado.

Acciona registró en 2021 un beneficio neto de 332 millones de euros, con un descenso del 14,2% con respecto a 2020 por la inclusión de atípicos -en términos comparables la compañía señala que crece cerca del 63%-, el resultado bruto de explotación (EBITDA) alcanzó los 1.483 millones, un 30,9% más. Para 2022, la compañía prevé subir su ebitda a doble dígito.

Entre 1.100 y 1.200 millones de las inversiones se destinarán al área de Energía y el resto del grupo asumirá hasta 800 millones

Las proyecciones de la compañía también apuntan a una inversión de entre 1.700 y 1900 millones de euros en 2022. Del total, entre 1.100 y 1.200 millones se destinarán al área de Energía y el resto del grupo asumirá hasta 800 millones. Entrecanales ha asegurado que en el capítulo de adquisiciones "no tenemos nada inmediato", si bien ha dejado la puerta abierta a participar en procesos que representan una oportunidad de crecimiento como ha ocurrido en los últimos años en Australia, donde ha comprado Geotech y Lendlease.

Dentro de las inversiones, la división de concesiones de infraestructuras cobrará un papel relevante. En 2021 se hizo con proyectos relevantes en Chile o Estados Unidos, y de cara al futuro próximo "seguimos mirando múltiples oportunidades". Acciona tiene "un grandísimo interés y nuestra actividad de construcción nos genera muchas oportunidades". No en vano, tras vender casi todas sus concesiones en España a Meridiam, "el objetivo es reponer la cartera de concesiones". Eso sí, ha aclarado Entrecanales, "no somos una compañía que quiera tener una cartera de concesiones muy operativa por razones básicamente de costes de capital". "Nuestro modelo de negocio es desarrollar el proyecto greenfield, convertirlo en una realidad operativa, y normalmente vendérselo a un fondo que lo va a pagar a más precio", ha asegurado.

En el área energética, Entrecanales ha diluido sus opciones de presentarse a las próximas subastas de energías renovables, toda vez que su estrategia está más fundamentada en la firma de contratos de suministro con clientes a largo plazo (PPAs). Asimismo, ha defendido su papel como actor principal dentro del desarrollo de plantas de hidrógeno. Ha recordado la alianza que tiene con Plug Power para desarrollar proyectos en España y ha afirmado que "tenemos varios de ellos avanzados".