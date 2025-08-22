3 móviles rebajadísimos por la Vuelta al Cole de AliExpress: ¡hasta 689€ de descuento!

Agosto siempre ha sido sinónimo de vacaciones, playa y tiempo libre. Pero es también esa temporada antes de que se empiece a asomar septiembre y que toque poner la cabeza en lo que viene: vuelta al trabajo, a los estudios y a la rutina. Ese cambio no siempre es fácil, por eso AliExpress ha lanzado su campaña especial de Vuelta al cole con descuentos que realmente alivian esa cuesta. Y lo mejor: incluye smartphones rebajados, justo en el momento en que muchos se plantean renovar el móvil de cara al nuevo curso o al regreso a la oficina.

La campaña está activa desde el lunes 18 de agosto y se mantendrá hasta el miércoles 27 de agosto de 2025. Durante esos días, se puede acceder a rebajas en tecnología, hogar, informática y más, con un extra que marca la diferencia: cupones adicionales que bajan todavía más el precio final:

ECONOMISTAESBS02: 2€ de descuento en compras mínimas de 10€

2€ de descuento en compras mínimas de 10€ ECONOMISTAESBS03: 3€ de descuento en compras mínimas de 15€

3€ de descuento en compras mínimas de 15€ ECONOMISTAESBS05: 5€ de descuento en compras mínimas de 30€

5€ de descuento en compras mínimas de 30€ ECONOMISTAESBS10: 10€ de descuento en compras mínimas de 69€

10€ de descuento en compras mínimas de 69€ ECONOMISTAESBS15: 15€ de descuento en compras mínimas de 99€

15€ de descuento en compras mínimas de 99€ ECONOMISTAESBS25: 25€ de descuento en compras mínimas de 139€

25€ de descuento en compras mínimas de 139€ ECONOMISTAESBS35: 35€ de descuento en compras mínimas de 199€

35€ de descuento en compras mínimas de 199€ ECONOMISTAESBS45: 45€ de descuento en compras mínimas de 269€

45€ de descuento en compras mínimas de 269€ ECONOMISTAESBS55: 55€ de descuento en compras mínimas de 349€

55€ de descuento en compras mínimas de 349€ ECONOMISTAESBS60: 60€ de descuento en compras mínimas de 429€

Es importante tener en cuenta que cada código se puede usar una única vez por usuario, y que aplican a todos los pedidos enviados a España. Dentro de este amplio catálogo, hemos elegido tres propuestas que muestran cómo se puede aprovechar esta campaña para hacerse con móviles de última generación al mejor precio.

La primera opción se centra en la inteligencia artificial como eje de la experiencia. No se trata únicamente de que el teléfono haga fotos o abra aplicaciones más rápido, sino de que realmente se anticipe a lo que necesitas. Desde organizar tareas cotidianas hasta ofrecerte herramientas creativas, la IA está presente en cada tarea, y lo hace sin sacrificar diseño: un marco ligero, delgado y resistente, con una pantalla inmersiva que aprovecha cada milímetro del frontal.

Además, el apartado de cámara da un salto gracias a un motor de procesamiento mejorado, capaz de capturar imágenes con gran detalle y de editar sobre la marcha sin necesidad de apps externas. Para quienes disfrutan jugando, el procesador optimizado permite gráficos realistas y una fluidez impresionante, incluso en juegos exigentes. Todo ello acompañado de un sistema que alarga la batería y ofrece accesos rápidos a notificaciones y música sin desbloquear. ¿Lo mejor? Que con la vuelta al cole ahora puedes llevártelo con descuento de 689 euros, aunque podrás hacerte con él con una mayor rebaja si aplicas los cupones.

Comprar en AliExpress

El segundo modelo brilla especialmente por la fotografía y el software que la acompaña. Aquí la cámara no es un complemento, es el centro del dispositivo. Con un sensor principal de alta resolución, una ultra gran angular avanzada y un teleobjetivo que alcanza niveles de zoom sorprendentes, se pueden capturar escenas cotidianas o paisajes nocturnos con calidad profesional. La IA aporta todavía más, ajustando parámetros de color y nitidez para que cada foto y vídeo se acerque lo máximo posible a la realidad.

Pero este teléfono no se queda en la imagen, incorpora funciones de traducción instantánea, filtros de llamadas y hasta medición de temperatura. La seguridad también está cuidada, con chips dedicados a proteger tus datos y actualizaciones de software garantizadas durante años. Todo ello en un panel OLED de gran brillo, fluido y protegido con cristal resistente. Ahora puede ser tuyo con descuento de 515 euros, y si aplicas los cupones, entonces estará aún más rebajado.

Comprar en AliExpress

La tercera propuesta es diferente, porque pone el acento en la durabilidad y el diseño innovador. Hablamos de un móvil que resiste agua, polvo e incluso golpes, con certificaciones de nivel militar que le dan un plus de confianza. Lo curioso es que combina esa resistencia con un acabado estético muy especial, porque la carcasa cambia de color con el frío, creando un efecto visual distinto según la temperatura.

En el interior, encontramos un procesador de 4 nm, memoria amplia y una pantalla curva de 120 Hz que ofrece suavidad en cada gesto. El sistema de refrigeración avanzada evita sobrecalentamientos, algo clave para juegos largos o uso intensivo, y la batería no sólo es grande, sino que está pensada para mantener un buen estado durante años, con carga rápida de 80 W. Recuerda aplicar los cupones de descuento por la Vuelta al cole de AliExpress para llevártelo tirado de precio.

Comprar en AliExpress

Estos son solo algunos ejemplos de lo que AliExpress trae para su campaña de Vuelta al cole. Tres maneras distintas de entender lo que debe ser un smartphone: potencia e inteligencia artificial, fotografía y seguridad avanzada, o resistencia junto a un diseño que sorprende. Cualquiera de ellas responde a lo que muchos buscan en este regreso a la rutina: fiabilidad, rendimiento y, sobre todo, no gastar más de lo necesario gracias a los descuentos activos.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.