Auriculares inalámbricos Xiaomi: cómodos y con sonido impecable, rebajados un 63 % en Aliexpress

Escuchar música o atender una llamada sin tener que preocuparte por cables ni batería es algo que cada vez valoramos más. Y en este punto, los auriculares inalámbricos Xiaomi Redmi Buds 6 Active se han convertido en una opción muy atractiva: ofrecen hasta 30 horas de autonomía combinando auriculares y estuche, pesan menos de 4 gramos y tienen un diseño cómodo pensado para acompañarte en cualquier momento del día.

A esto se suma un sonido cuidado, afinado en el propio laboratorio acústico de Xiaomi, con graves potentes y la posibilidad de ajustar el ecualizador a tu estilo musical. Y si lo que te preocupa son las llamadas, su sistema de doble micrófono con reducción de ruido consigue que la voz se escuche clara incluso en exteriores. Una propuesta completa y accesible que encaja bien con el ritmo actual de vida, ahora rebajado un 63 % en AliExpress por la Vuelta al Cole.

Lo mejor de este producto

Altavoz dinámico de 14,2 mm : aporta graves más profundos y un sonido potente.

: aporta graves más profundos y un sonido potente. Cinco modos de ecualización (EQ): afinados en el Laboratorio Acústico de Xiaomi para que adaptes el sonido a tu estilo musical.

afinados en el Laboratorio Acústico de Xiaomi para que adaptes el sonido a tu estilo musical. Micrófonos duales con algoritmo DNN ENC : filtran el ruido ambiental y el viento, mejorando la claridad en las llamadas.

: filtran el ruido ambiental y el viento, mejorando la claridad en las llamadas. Batería de larga duración: 6 horas de reproducción continua que se extienden hasta 30 horas con el estuche.

6 horas de reproducción continua que se extienden hasta 30 horas con el estuche. Diseño ultraligero: menos de 4 gramos por auricular, cómodos incluso en uso prolongado.

menos de 4 gramos por auricular, cómodos incluso en uso prolongado. Compatibles con la app Xiaomi Earbuds: gestión sencilla y más opciones de personalización.

¿Por qué elegir este modelo?

Lo que hace especiales a los Redmi Buds 6 Active es la combinación de un sonido potente con un diseño pensado para el día a día. Mientras otros auriculares de gama básica suelen quedarse cortos en autonomía o en claridad de llamadas, aquí encuentras un equilibrio bien logrado: buena presencia de graves, llamadas claras gracias al doble micrófono y una batería que aguanta sin problema varias jornadas de uso moderado.

Para quién son ideales

Estos auriculares encajan bien para quienes quieren algo ligero y práctico que puedan llevar todo el día sin preocuparse de cargarlo a cada rato. También resultan muy útiles si haces muchas llamadas en exteriores, porque el sistema de reducción de ruido funciona incluso con viento.

Qué opinan quienes los han probado

Los Redmi Buds 6 Active cumplen con lo que muchos piden en unos auriculares inalámbricos: sonido equilibrado, buena autonomía y comodidad. Además, al estar respaldados por Xiaomi, cuentan con una integración sencilla con su app oficial, lo que añade un extra de personalización. Ya están disponibles en AliExpress rebajado un 63 % por la Vuelta al Cole.

Los Xiaomi Redmi Buds 6 Active son un accesorio fiable, fácil de llevar y con detalles que marcan la diferencia en su rango de precio.

