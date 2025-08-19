Comienza la campaña más esperada del verano de AliExpress: ofertas irresistibles para la Vuelta al Cole con todo lo necesario

Agosto siempre nos recuerda a sol, vacaciones y esa sensación de desconexión que tanto necesitamos. Pero también es un mes en el que poco a poco se empieza a asomar la rutina: vuelta a clases, regreso al trabajo y el clásico repaso de lo que hace falta renovar para arrancar con energía. Y aquí es donde AliExpress ha decidido echar una mano.

Su campaña especial de la Vuelta al cole ya está en marcha y promete aliviar esa cuesta de septiembre con descuentos irresistibles. Desde el 18 hasta el 27 de agosto de 2025, a las 23:59:59, hay precios rebajados en informática, tecnología, hogar y mucho más. Y no hablamos sólo de descuentos habituales: se suman cupones extra que hacen que los precios bajen todavía más.

ECONOMISTAESBS02: 2€ de descuento en compras mínimas de 10€

ECONOMISTAESBS03: 3€ de descuento en compras mínimas de 15€

ECONOMISTAESBS05: 5€ de descuento en compras mínimas de 30€

ECONOMISTAESBS10: 10€ de descuento en compras mínimas de 69€

ECONOMISTAESBS15: 15€ de descuento en compras mínimas de 99€

ECONOMISTAESBS25: 25€ de descuento en compras mínimas de 139€

ECONOMISTAESBS35: 35€ de descuento en compras mínimas de 199€

ECONOMISTAESBS45: 45€ de descuento en compras mínimas de 269€

ECONOMISTAESBS55: 55€ de descuento en compras mínimas de 349€

ECONOMISTAESBS60: 60€ de descuento en compras mínimas de 429€

Sólo hay que tener en cuenta tres puntos importantes: no sirven para teléfonos ni productos virtuales, cada código se puede usar sólo una vez por usuario y, como es lógico, no se pueden combinar con otras promociones. Aun así, el abanico es amplísimo y entran algunos de los artículos más buscados.

Con esto sobre la mesa, lo cierto es que se convierte en una oportunidad perfecta para tachar de la lista esas compras que sabemos que tarde o temprano tendremos que hacer. Y es que la vuelta al cole no solo significa mochilas y libros, también implica dispositivos y herramientas que facilitan el día a día, ya sea para estudiar, para trabajar o, por qué no, para desconectar con un buen rato de ocio digital.

Más allá de hablar de cupones y fechas, lo interesante es lo que podemos conseguir con ellos. Así que dejamos cuatro ideas de productos que encajan de lleno en esta campaña.

La primera parada inevitable es la Nintendo Switch 2. Esta nueva generación viene con mandos Joy-Con 2 rediseñados, que no sólo se enganchan con conectores magnéticos, sino que incluso pueden usarse como ratón en juegos compatibles. La consola da un salto importante en potencia: gráficos más nítidos, colores vibrantes y una pantalla de 7,9 pulgadas que ahora permite disfrutar en Full HD. Si la conectas a la tele, la experiencia sube hasta 4K y 120 fps en títulos compatibles, con un sonido cristalino en 3D. Otro detalle que cambia las partidas es la función GameChat: basta con pulsar el botón C del Joy-Con derecho y el micrófono integrado abre un chat de voz con hasta 12 jugadores, aunque cada uno esté en un lugar distinto. Y con 256 GB de memoria de serie, ampliables con microSD express, hay espacio de sobra para juegos y contenidos. Y recuerda, si aplicas los códigos, puedes llevártela a un mejor precio.

En el terreno de la productividad y el entretenimiento, brilla la Xiaomi Pad 7. Su pantalla de 3,2K y 144 Hz hace que todo se sienta fluido, con HDR y hasta 800 nits de brillo para usarla incluso con mucha luz. Equipa un Snapdragon 7+ Gen 3 con memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0, lo que se traduce en un rendimiento impecable para cualquier tarea. Su gran batería de 8850 mAh aguanta horas de uso y con carga rápida de 45 W llega al 100% en poco más de hora y media. Además, gracias a Xiaomi HyperAI y al modo workstation del HyperOS, la experiencia es muy similar a la de un portátil, con un extra de comodidad. Y si hablamos de entretenimiento, los altavoces cuádruples con Dolby Atmos y Dolby Vision ponen la guinda.

Para quienes buscan un smartphone que lo tenga todo, el POCO X7 Pro se presenta. Su batería de 6000 mAh es la más grande hasta ahora de la marca y ofrece hasta 14,5 horas de uso continuo. Incluye una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica de calidad premium y funciones impulsadas por IA, como el borrado inteligente de objetos o la corrección automática de encuadres. A nivel de rendimiento, mantiene la esencia de POCO: rapidez y fiabilidad, sin sacrificar comodidad.

Y, pensando en el hogar, entra en juego el robot aspirador Roborock Q7 Max. Con una potencia de 4200 Pa y un cepillo de goma resistente, limpia a fondo tanto suelos como alfombras. Su sistema de navegación LiDAR mapea la casa y permite configurar zonas de limpieza específicas desde el móvil. Además, guarda hasta cuatro mapas, ideal si tienes varias plantas. La batería dura hasta 180 minutos y lo mejor es que aspira y friega a la vez, con un tanque de agua controlado electrónicamente y presión constante para un fregado uniforme. Se controla por voz con Alexa o Google Assistant. Recuerda aplicar los códigos para un mayor ahorro.

Estos son solo algunos ejemplos de lo que AliExpress trae en su campaña de la Vuelta al cole. Una oportunidad para equiparse con productos útiles y actuales.

