Renueva tu antiguo móvil con el realme 14 5G que AliExpress ha dejado a mucho menos de la mitad de precio por la Vuelta al cole

El smarpthone realme 14 5G ofrece potencia y fluidez gracias a su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con 120 Hz y un procesador Snapdragon 6 Gen 4. Cada gesto es inmediato, los colores son intensos y los vídeos o juegos se ven y se sienten increíblemente suaves. Con 8 GB de RAM (ampliables virtualmente a 14 GB) y 256 GB de almacenamiento, manejar varias apps a la vez o juegos exigentes no supone ningún problema.

Además, su doble cámara de 50 MP con estabilización óptica permite capturar fotos nítidas y vídeos en 1080p a 120 fps, incluso en movimiento o con poca luz. La batería de 5860 mAh asegura largas jornadas sin preocuparse por recargar, y la conectividad 5G, Wi-Fi 6 y doble SIM garantiza velocidad y estabilidad donde sea necesario. Todo esto en un diseño ligero, robusto y resistente al agua y polvo con certificación IP69. ¿Lo mejor? Que AliExpress ha decido rebajarlo un 57% por la Vuelta al cole.

Lo mejor de este smarpthone

Pantalla AMOLED Full HD+ de 6,67 ": colores impresionantes y fluidez en cada gesto.

": colores impresionantes y fluidez en cada gesto. Procesador Snapdragon 6 Gen 4 con 8 GB de RAM (ampliables virtualmente a 14 GB): multitarea y juegos sin interrupciones.

(ampliables virtualmente a 14 GB): multitarea y juegos sin interrupciones. Doble cámara de 50 MP con OIS : fotos y vídeos nítidos, incluso en movimiento o con poca luz, más soporte para grabación a 1080p a 120 fps.

: fotos y vídeos nítidos, incluso en movimiento o con poca luz, más soporte para grabación a 1080p a 120 fps. Batería de 5860 mAh con carga USB-C: autonomía que aguanta días de uso intensivo.

autonomía que aguanta días de uso intensivo. Conectividad total 5G y Wi-Fi 6: velocidad y estabilidad en streaming, videollamadas o descargas pesadas.

velocidad y estabilidad en streaming, videollamadas o descargas pesadas. Protección IP69: resistente a polvo y agua a alta presión.

Comprar en AliExpress por 207,14€

¿Por qué elegir este modelo?

El realme 14 5G combina potencia y versatilidad con un diseño ligero y robusto. Mientras otros móviles de gama media luchan por mantener rendimiento bajo carga, este modelo gestiona apps pesadas, multitarea y gaming avanzado sin problema. La combinación de RAM física y virtual asegura que no se relentice con el tiempo.

Lo que más gusta

Su cámara principal de 50 MP con estabilización óptica es un plus frente a móviles similares, permitiendo capturar detalles y escenas con claridad profesional. La batería de gran capacidad, junto a la eficiencia energética, significa que puedes pasar largas jornadas de trabajo o entretenimiento sin preocuparte de recargar cada pocas horas. Ahora mismo está disponible en AliExpress rebajado un 57% por la Vuelta al cole.

Comprar en AliExpress por 207,14€

El smarpthone realme 14 5G ofrece rendimiento, autonomía y calidad fotográfica a la altura de smartphones más caros, todo con la garantía de un diseño resistente y conectado.

Los mejores auriculares inalámbricos del 2025

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.