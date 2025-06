PcComponentes rebaja un 52% el ventilador retráctil que todos buscan para este verano

Llega el verano y con él, ese calor que parece no dar tregua. Y claro, no todos tenemos la suerte de contar con aire acondicionado central ni ganas de andar cargando dispositivos portátiles de un lado a otro. Muchas veces solo queremos algo sencillo, que funcione bien, no ocupe espacio y además no implique una instalación complicada. En esos momentos, un ventilador de techo con luz se vuelve la clave para estar a gusto en casa. Pero ojo, antes de decidirte por uno, vale la pena fijarse en detalles como el tamaño de la habitación, si tiene buena iluminación, si es silencioso o fácil de usar. Al final, se trata de hacer tu vida más cómoda, no de sumar un problema más.

Por eso el ventilador de techo con luz Ledme Herben encaja perfecto en esta necesidad tan común. Porque no solo refresca el ambiente, también cambia la sensación y te permite disfrutar del verano sin sentir que estás luchando contra él. Es práctico, bonito y consigue que estés a gusto en tu propio hogar. Y encima ahora tiene un 52% de descuento en PcComponentes, así que no hay mucho que pensar.

Comprar en PcComponentes (135,99€) 65€

Ventilador de techo con luz Ledme Herben

A veces lo que necesitamos en casa no es solo un ventilador que mueva el aire, sino uno que también nos dé buena luz y quede bien en cualquier rincón, y el ventilador de techo Ledme Herben hace precisamente eso. Tiene un diseño limpio, en blanco, que se integra perfectamente, pero con ese punto moderno.

Con 107 cm de ancho, ventila bien tanto en dormitorios como en salones medianos. Y lo mejor: es silencioso de verdad. El motor DC es eficiente, consume poco y no molesta ni cuando está al máximo (a 41 dB como máximo, y en las velocidades bajas apenas se nota). Puedes elegir entre seis niveles de velocidad, con un flujo de aire que va desde 950 hasta 4550 m³/h, así que se adapta tanto a una brisa suave como a esos días donde el calor es insoportable.

En cuanto a la luz, tiene 3300 lúmenes, así que ilumina de sobra, y con un ángulo de 120 grados, la luz se reparte sin dejar rincones oscuros. Además, puedes cambiar la temperatura de color entre blanco cálido, neutro y frío (3000K, 4000K, 6000K). Ya no se trata solo de ver bien, sino de crear el ambiente que necesites en cada momento.

Está fabricado en aluminio y PC, así que aguanta bien el paso del tiempo y no da problemas de corrosión. La instalación va con corriente estándar (180 - 265 V AC) y, para rematar, tiene una vida útil de 30.000 horas y tres años de garantía. Y ahora, encima, tiene un descuento de 70 euros, ¿a qué estás esperando?

