Este es el colchón de Emma que promete mejores sueños y un mayor descanso gracias a su innovadora tecnología

Dormir es una cosa y descansar es otra bien distinta cuando hablamos de la salud física y mental. ¿Cuántas veces has dormido de 7 a 8 horas y te has despertado como si no hubieras pegado ojo? Emma quiere que pongas remedio a tu descanso y ha lanzado descuentos de hasta el 65% para ayudarte a elegir el mejor colchón para ti.

El colchón Emma Hybrid Elite está diseñado para ofrecer un descanso reparador cada noche, gracias a una tecnología única que combina capas de espuma adaptativa con muelles ensacados de alta gama. Esta estructura híbrida proporciona soporte ergonómico, alivio de presión y una correcta alineación de la columna, claves para evitar dolores al despertar. Su funda UltraDry™ y la innovadora tecnología Emma AirGrid® maximizan la transpirabilidad y control de humedad, ideal para quienes sufren calor nocturno. Ya que si el colchón acumula calor o impide que el cuerpo libere el exceso de temperatura, al final te despiertas sudando o tiendes a cambiar de postura durante la noche. Y eso también provoca dolor de espalda, de cervicales y hasta tensión muscular.

Consigue tu colchón Emma con un 65% de descuento

¿Sabías que un gesto tan sencillo como cambiar de colchón puede tener tantos beneficios? Miles de personas se han pasado ya al Emma Hybrid Elite, un colchón híbrido que evitará que pases calor en las noches más calurosas, cuidará mucho mejor de tu espalda y además ahora lo puedes conseguir con hasta un 65% de descuento solo durante sus ofertas de verano, que finalizarán el 7 de julio. Disfrutar de un descanso de calidad nunca había sido tan fácil.

Colchón Emma Hybrid Elite

En cuanto descubras la tecnología que se esconde detrás del colchón viscoelástico y muelles Emma Hybrid Elite vas a entender perfectamente por qué tantas personas lo tienen ya en sus dormitorios. Al ser un colchón híbrido, combina lo mejor de los muelles ensacados con la espuma viscoelástica.

Una de las claves está en la combinación de la tecnología Emma AirGrid® con un sistema de muelles ensacados de 7 zonas. Se encarga de proporcionar un buen soporte a todos los puntos de presión del cuerpo (hombros, columna vertebral y caderas), es capaz de aliviarla y de proporcionar el soporte que todos necesitamos para un descanso de calidad. Si tu colchón es demasiado antiguo, los colchones de oferta de verano de Emma son una buena excusa para renovarlo. ¡Alucinarás con la diferencia!

¿Y por qué decimos que es el mejor colchón para el verano? Porque está diseñado con una capa tridimensional de gel para que la circulación de aire sea mucho más eficiente. Es más, este colchón híbrido evita que el calor se acumule, mantiene la temperatura y te ayuda a que las noches sean mucho más frescas.

Comprar en Emma por (1.149,75) 402,42€

Pero todavía hay más. Otro de los motivos por el que tanta gente lo elige es porque es un colchón Emma que se adapta al instante a la forma de tu cuerpo. Da igual si eres de los no se mueve en toda la noche, si das mil vueltas hasta dar con la postura o tu pareja es quien más se mueve de los dos. El gel con el que está fabricado este colchón viscoelástico y de muelles vuelve en segundos a su forma original, así que hace más sencillo el cambio de postura.

Tiene hasta siete capas, empezando por una funda UltraDry transpirable y muy suave al tacto. Continúa con una capa de gel con la tecnología Emma AirGrid, la revolucionaria espuma Aerofoam que disipa muy bien la humedad, una espuma viscoelástica MemoryAdapt que se adapta a la forma de tu cuerpo, una capa de espuma de alta calidad que evita que el colchón se hunda con el tiempo, la famosa tecnología Emma de muelles ensacados y, por último, la capa final que termina de proporcionar estabilidad durante la noche.

Comprar en Emma por (1.149,75) 402,42€

¿Un colchón puede ser transpirable, aliviar los puntos de presión y ayudarte a conseguir un descanso de calidad? El Emma Hybrid Elite fue elegido el Producto del Año 2024 por su innovación, y ahora se convierte en el mejor colchón para el verano. Puedes evitar el dolor de espalda, reducir la tensión, dejar de pasar calor este verano y encima conseguirlo con descuentos de hasta un 65% solo durante sus ofertas de verano en colchones. ¿Qué más necesitas?



Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.