Cupra prevé duplicar facturación este año hasta 5.000 millones y entrará en el metaverso

Cupra ha celebrado su cuarto aniversario este martes 22-2-2022 con grandes anuncios para el corto, medio y largo plazo, que pasan por duplicar la facturación hasta los 5.000 millones de euros este año, por la entrada en el metaverso en el segundo semestre bajo la denominación Metahype, y por el lanzamiento de dos modelos más, todavía por desvelar, para 2025.

El presidente de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, ha explicado estos planes en un vídeo en el que ya ha mostrado las primeras imágenes del mundo de Cupra en el metaverso. En la grabación y rueda de prensa posterior, el logotipo de Cupra va acompañado de un número dos, que lo eleva al cuadrado, simbolizando todos los objetivos que pretende duplicar, entre los que también se incluye la red de ventas en este 2022.

Griffiths ha reconocido que la falta de semiconductores está impidiendo responder a la elevada demanda de la marca deportiva de Seat y lo seguirá haciendo al menos hasta verano, pero ha matizado que priorizarán a Cupra en la llegada de suministros, para cumplir los objetivos de electrificación y de duplicar las ventas en 2022, después de haberlas triplicado en 2021 con casi 80.000 vehículos Cupra vendidos.

A los Cupra Ateca, León y Formentor, se les ha sumado en 2021 el Born, mientras que en 2024 llegará el Tavascan, y en 2025 el Urban Rebel, que este 2022 ya contará con un NFT. Además, en los próximos dos años se anunciarán dos modelos más, todavía por concretar, pero que seguirán la línea de la electrificación.

Metahype

Crupra debutará en el metaverso con el primer objetivo de "crear una experiencia emocional en el mundo virtual", por lo que el mundo del deporte del motor tendrá un papel destacado. Le seguirá el NFT del modelo Urban Rebel, y más adelante también prevé convertirse en un punto más de venta de los vehículos reales.

Metahype acogerá contenidos interactivos; directos; eventos con socios, clientes y desarrolladores; presentaciones públicas y exposiciones, entre otros, para crear vinculación con la marca. En esta oferta se incluirán colaboraciones con el festival Primavera Sound de Barcelona y con la plataforma de entretenimiento U-Beat, del grupo Mediapro.

De todas, formas Griffiths ha incidido en que no solo será un escaparate de marketing: "Estoy convencido de que el metaverso será una fuente de negocio a futuro. Los primeros en posicionarse serán los ganadores, y queremos demostrar que no tenemos miedo. Es una oportunidad de hacer crecer nuestro negocio, si no, no perdería el tiempo y el dinero en esto".