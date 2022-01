'Foment' pide ante Bruselas unificar la compra europea de gas

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, encabezó este miércoles una delegación de la patronal catalana que llevó al Parlamento europeo sus propuestas para combatir el alza de precios energéticos, entre las que figura la solicitud de evaluar la compra conjunta, a nivel comunitario, de gas natural, siguiendo el caso de éxito de las vacunas contra el Covid-19.

También plantea modificar el sistema de fijación de precios y del mercado de derechos de emisión para que el actual récord de precios, aunque sea coyuntural, no se convierta en un lastre excesivo para empresas y ciudadanos.

En el que es el segundo viaje de la entidad a Bruselas desde la llegada a la presidencia de Sánchez Llibre, mantuvieron encuentros con el portavoz y director general de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch, y con representantes de los grupos parlamentarios españoles en la eurocámara.

El objetivo de dichos contactos es instar a la Comisión Europea a adoptar "medidas creativas" dirigidas a frenar y compensar estos costes extra que las empresas de todos los tamaños se ven obligadas a asumir, si bien Foment incide en el impacto en las pymes: "Tanto para su supervivencia como para el aumento de su competitividad en el contexto internacional es necesario que estas no solo se mantengan, sino que sean capaces de implementar una transición verde y digital al mismo tiempo que aumentan su tamaño para pasar de micro y pequeñas empresas a empresas medianas, que nos permita competir".

El director de Desarrollo Sostenible de la patronal, Salvador Sedó, explicó a elEconomista que la UE puede contribuir a combatir la inflación energética no solo con medidas directas, algunas ya planteadas en los organismos comunitarios pero no ejecutadas, sino permitiendo a los Estados llevar a cabo acciones de apoyo para reducir la factura que no sean consideradas ayudas ilegales. En este sentido, apeló al Gobierno español a utilizar el incremento de recaudación tributaria energética, de mil millones de euros adicionales solo en electricidad, para dichas actuaciones. También pidió extender al recibo del gas las rebajas de impuestos que se han aplicado a la electricidad.

Respecto a la fijación de precios, defendió actualizar el sistema y distinguir según tecnología de generación, ya que el modelo actual se instauró cuando el peso de las renovables era muy inferior. Asimismo, reivindicó mecanismos para evitar la especulación financiera con los derechos de emisión.

En un comunicado, Foment recalcó que seguirá actuando de "correa de transmisión entre las necesidades reales de las empresas catalanas y las instituciones europeas, que determinan el marco regulatorio relativo a los problemas que perjudican el crecimiento y la economía productiva".