Antoni Cañete: "Voy a impulsar realmente una patronal de pymes en toda España"

Antoni Cañete ha pasado de ser secretario general a presidente de la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa Pimec tras vencer por casi el 84% de los votos en unas elecciones en las que compitió la semana pasada con una candidatura independentista apoyada por la ANC. Él era el candidato oficialista, apoyado por la junta y el presidente salientes, pero no está exento de ambición, y afirma que muy pronto tendrán noticias suyas en Madrid, ya que quiere impulsar una patronal de pymes estatal alternativa a Cepyme, que considera que no tiene una representatividad de las pymes "real" porque forma parte de la CEOE.

¿Temía que se repitiese en Pimec la politización de la Cámara de Comercio de Barcelona?

Era una preocupación, porque cuando nuestras entidades se quieren usar con un fin diferente a su razón social se instrumentalizan y se pervierten porque no cumplen con su objetivo, que es representar y defender a los empresarios. Lo que pasó en la Cámara de Barcelona nos da un ejemplo, no es teorizar.

"Eines Pimec hizo trumpismo. Afortunadamente, la respuesta de los socios de Pimec ha sido tan elocuente que no han quedado dudas"

Pimec forma parte de la Cámara de Barcelona, donde se están yendo grandes empresas mecenas y las cuentas han pasado a números rojos ¿Cree que la ejecutiva actual está dañando a la institución?

Las cámaras de comercio son entidades de derecho público que gestionan fondos europeos y otros acuerdos con las administraciones, y el año pasado tuvieron una ayuda adicional de la Generalitat de 2,5 millones a parte del convenio de 1,8 millones. Todas las instituciones hemos tenido un año complicado, pero que hayan tenido resultado negativo y que lo presupuesten también en 2021 es que no se está haciendo una gestión equilibrada.

¿Ha hablado con el candidato independentista de Eines Pimec, Pere Barrios, después de las elecciones?

Hablamos en el momento del resultado. Me felicitó y me mostró su gran sorpresa por el respaldo de mi candidatura. Que en una entidad participe casi el 50% del censo es excepcional. En la Cámara de Barcelona, con la firma electrónica, que parecía el paradigma de la democratización, votó el 4%. Pimec hizo las elecciones estatutariamente, en tiempo y forma, y con previo aviso porque Josep González ya había avanzado que no repetiría y que probablemente no agotaría mandato. Antes de las elecciones, desde Eines Pimec ya hablaban de impugnar. Hicieron trumpismo. Afortunadamente, la respuesta de los socios de Pimec ha sido tan elocuente que no queda género de dudas.

El reclamo de su campaña electoral era que quiere situar a las pymes en el puente de mando, donde se toman las decisiones. ¿Qué significa y cómo quiere conseguirlo?

Las pymes son el 99,8% de las empresas catalanas, más del 70% del empleo privado y más del 60% del PIB. El motor de la economía son las pymes. El hecho de que no haya una representación real de las pymes en la concertación social estatal es una anomalía, porque Cepyme es una marca de la CEOE. No puedes tener en la misma organización a El Corte Inglés y la tienda de al lado de tu casa. No es un mapa patronal homologado con Europa, donde en el Consejo Económico y Social está la agrupación de patronales de grandes empresas Business Europe, donde está la CEOE, y la patronal de pymes SME United, donde está Pimec. Hay que poner a las pymes en el puente de mando por su peso y su importancia y porque, si no, hay otros que toman decisiones por ti. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad que también presido no existiría si hubiese una patronal de pymes estatal que reclamase que las grandes empresas no les paguen a 400 días, pero como si no está la plataforma, la que dice que representa a las pymes no pide un régimen sancionador, debemos hacer una patronal de pymes estatal.

"En Cataluña, desde que tenemos la paridad hacemos iniciativas conjuntas Foment y Pimec. Las cuestiones comunes las defiendes conjuntamente"

¿Después de liderar la Plataforma multisectorial contra la morosidad viene la plataforma multisectorial de pymes?

No vas a tardar mucho tiempo en tener noticias porque hace tres años creamos la Plataforma Pymes, de asociaciones españolas de pequeñas y medianas empresas, y mi trabajo será convertir ese embrión en una patronal de pymes a nivel español. Hasta ahora hemos estado trabajando en la sombra, con posicionamientos internos, pero queremos dar un paso más allá.

En Cataluña han conseguido paridad de representatividad con Foment del Treball tras años de disputas. A nivel estatal, no creo que Cepyme reciba su proyecto de nueva patronal de pymes con agrado...

Quien tiene una posición en el estatus quo nunca quiere perderla, pero debemos elevar la vista para dar respuesta a las necesidades empresariales, y cuando se vea lo que se plantea y cómo lo plantea, es bueno para todo el país. En Cataluña, desde que tenemos la paridad hacemos iniciativas conjuntas Foment y Pimec. Las cuestiones comunes las defiendes conjuntamente, como el acto empresarial de este jueves en Barcelona contra los disturbios y por un Govern centrado en la recuperación, pero hay cosas que debemos defender de manera diferente, como la morosidad, la compra pública o la energía. Defendemos un capitalismo más inclusivo y condiciones que no alteren la competencia del país, porque si nos pagan tarde, somos menos viables y menos competitivos. Sin ir en contra de nadie, queremos poner orden en el mapa patronal.

El régimen sancionador para empresas morosas está en trámite de enmiendas en el Congreso, ¿Cuándo prevé que sea una realidad?

Una de cada tres empresas cerró en la crisis anterior por la morosidad. Si ahora empiezan los impagos, cerrarán empresas y caerá el país. Esperamos que este mes finalice el trámite de enmiendas y entre en el proceso final de aprobación. Antes del verano deberíamos tener el régimen sancionador en marcha.