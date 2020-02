Barcelona se juega 492 millones con el Mobile 2020 amenazado

La que hace un mes se pronosticaba como la mejor edición del Mobile World Congress (MWC) hasta la fecha, está ahora bajo amenaza debido al coronavirus. El optimismo de la organización ante una edición en la que se habían disipado las amenazas de huelga de transporte que sobrevuelan el evento cada año, se ha tornado en una ardua lucha contra un enemigo microscópico.

En un evento que preveía recibir más de 110.000 visitantes de más de 200 países, el surgimiento y propagación internacional del nuevo virus en China, todavía no controlado, pone en jaque un impacto económico para la capital catalana que se auguraba de 492 millones de euros para esta edición, la mayor cifra hasta el momento, y que ya no se alcanzará, pese a que en Cataluña todavía no se ha registrado ningún caso de la enfermedad.

Aunque la GSMA –asociación internacional de la industria móvil impulsora del MWC- insiste en que el congreso tendrá lugar según lo planeado e incluye nuevas medidas sanitarias preventivas casi a diario para evitar la estampida de expositores y visitantes, internamente se centran en salvar una edición para olvidar y sentar las bases para la cita de 2021 como momento de recuperación una vez superada la amenaza sanitaria internacional.

La organización reconoce que, además de los grandes expositores que han decidido no acudir a la feria este año, hay "otros que aún contemplan los próximos pasos". La GSMA auguraba más de 3.000 expositores y patrocinadores para el MWC 2020, pero a día de hoy los expositores confirmados rondan los 2.800.

Reacción en cascada

Las bajas confirmadas de LG, Ericsson, Nvidia, Amazon y Sony no solo reducirán las oportunidades de negocio y presentación de novedades durante el salón, sino que se traducirán en menos negocio para Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat –donde se reparten los recintos del Mobile y sus eventos paralelos- y su entorno.

Y es que habrá menos pernoctaciones –que ya notan los hoteles y apartamentos-, menos traslados –en transporte público y privado-, menos eventos corporativos fuera del congreso, menos reservas en restaurantes, menos compras y menos ocio nocturno.

Precisamente en esta edición debe tener lugar la primera edición del evento XSide, la alianza entre GSMA, el festival musical Sònar y el congreso para emprendedores 4YFN para reunir a creadores e innovadores con el objetivo de mejorar el mundo durante el día, y disfrutar de las nuevas tendencias musicales internacionales y actividades inmersivas multimedia durante la noche, con entradas disponibles para el público general. XSide se mantiene, pero su estreno se verá muy descafeinado por el miedo al virus.

"No hay nada más contagioso que el miedo"

El viernes, cuando las bajas conocidas eran LG y Ericsson, la Generalitat de Cataluña organizó una rueda de prensa para enviar un mensaje de tranquilidad que GSMA ha hecho llegar a los inscritos al congreso, si bien no parece haber surtido efecto.

Entonces, el secretario de Salud Pública catalán, Joan Guix, aseguró que no hay "ninguna razón objetiva de salud" para no acudir a Cataluña y que el sistema sanitario de la comunidad autónoma está "absolutamente preparado para detectar y tratar cualquier caso". Con todo, el responsable de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, reconocía que "no hay nada más contagioso que el miedo".

Veto excepcional

Para combatirlo, la última medida adoptada por GSMA ha sido vetar en el congreso y sus eventos paralelos a los procedentes de la provincia de Hubei, origen del coronavirus, y quien este lunes todavía esté en China, ya no podrá asistir al evento, previsto del 24 al 27 de febrero, ya que los participantes deben acreditar que han pasado al menos 14 días fuera del país y no presentar síntomas sospechosos de contagio.

En ediciones anteriores, los expositores y asistentes procedentes de China eran entre 5.000 y 6.000, lo que suponía entre el 5% y el 6% del total, según datos oficiales de la GSMA.

"En ningún caso se suspenderá ni se retrasará"

El consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puigneró, ha asegurado este lunes que el MWC "en ningún caso" se suspenderá ni se retrasará, y ha pedido no generar alarmismos, después de las cancelaciones de grandes empresas ante el brote de coronavirus.

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, Puigneró ha defendido que tiene "plena confianza" en que el MWC se desarrollará con normalidad y ha indicado que lo tienen todo preparado.

"Estamos, evidentemente, preocupados por lo que está sucediendo con el tema del coronavirus y estamos tomando las medidas para que todo vaya con normalidad, pero (el MWC) no pende de un hilo", ha expuesto.

"Lo que no podemos permitir es que se nos inocule, en este caso, el virus del miedo, que sería lo peor que nos podría pasar", ha valorado Puigneró.

Asimismo, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que la GMSA no contempla otra opción que no sea la de celebrar el evento del 24 al 27 de febrero, a pesar de las empresas que han decidido cancelar su asistencia por prevención por el coronavirus.

"La ciudad de Barcelona está preparada para acoger esta edición del Mobile", ha explicado Collboni este lunes en declaraciones a los periodistas. Ha apuntado que no hay ningún cambio respecto a los últimos días, y ha mandado un mensaje de tranquilidad porque "las administraciones públicas están trabajando para garantizar la movilidad, la seguridad y la salud", y que lo hacen siguiendo las indicaciones de las propias autoridades sanitarias y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En ese sentido, ha incidido en que GSMA está trabajando con normalidad y ha sostenido que esta edición "se va a celebrar en las fechas previstas y en los formatos previstos".