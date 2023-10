Telefónica y BBVA cierran junto a K Fund el mayor fondo de 'startups' del sur de Europa

El universo emprendedor está hoy de enhorabuena. K Fund ha logrado completar con éxito la captación de recursos para Leadwind, el mayor fondo de startups del Sur de Europa y Latinoamérica con el apoyo de Telefónica y BBVA, aliados estratégicos de la gestora de venture capital española, e inversores institucionales como Axis-ICO. El vehículo de inversión dirigido a scaleups ha captado 250 millones de dólares (237 millones de euros) en su cierre final.

La operadora española destaca por su rol como inversor 'ancla' al haber destinado 70 millones de euros, mientras Next Tech, el fondo de fondos público, ha desembolsado 100 millones. El vehículo está respaldado por empresas españolas como BBVA, Global Omnium a través de Go Hub y la tecnológica Satec, junto a inversores institucionales como Axis-ICO, a través de la iniciativa Fond ICO Next Tech, y varios family offices nacionales.

Cinco primeras apuestas

Leadwind invertirá en startups europeas y latinoamericanas en fases de desarrollo más avanzadas. En su primer cierre, el fondo ya logró captar compromisos por valor de más de 140 millones de euros tal y como avanzó elEconomista.

Leadwind se ha asociado con inversores estratégicos que aportarán un valor significativo a las empresas de la cartera del fondo en forma de canales de distribución y de conocimientos verticales. De momento, el nuevo vehículo ha completado las cinco primeras inversiones con sus apuestas por el unicornio Factorial, la startup catalana dedicada al software para gestionar personal, nFlux y Quibim. El fondo realiza inversiones de, al menos, 5 millones de euros. En concreto, sus tickets oscilan entre 5 y 10 y hasta 25 millones de euros por compañía, en rondas sucesivas (follows on), apoyando a las scaleups en sus distintas fases de desarrollo.

En declaraciones a elEconomista.es, Miguel Arias, socio de K Fund y Jaime Novoa, Leadwind fondo representa la mayor captación realizada por una gestora independiente en España y allana el camino para una nueva ola de emprendimiento que facilitará la creación de tecnologías punteras que competirán a nivel mundial. "Lo realmente novedoso es que las grandes corporaciones españolas hayan decidido unirse para apoyar un fondo como Leadwind de 250 millones. De otro modo no hubiera sido posible lanzar un vehículo de este tamaño en nuestro país. Un proyecto común con una gestora como K Fund que aglutina actores públicos y privados. Sin su respaldo, no hubiera sido una realidad", concluyen.

En su estrategia de inversión, Leadwind opera en la intersección de tecnologías habilitadoras como IoT, redes, servicios en la nube, AI o blockchain, donde espera que se creen los nuevos negocios e industrias más prometedoras e impactantes. El fondo es uno de los mejores ejemplos de cómo las grandes corporaciones españolas empiezan a sumar fuerzas para impulsar el ecosistema nacional de scaleups, es decir, startups maduras con tracción para acelerar su crecimiento y poder pasar al siguiente nivel, convirtiéndose así en campeones globales.

El cierre de Leadwind se ha desarrollado en un entorno especialmente complejo para la captación de nuevo capital (fundraising) y de ajuste general en valoraciones del ecosistema emprendedor, con correcciones que impactan en las firmas tecnológicas ante el frenazo de la actividad inversora.