La 'Generación Z' del capital riesgo pisa fuerte: Enzo Ventures entra en Dudyfit junto a los Entrecanales y se refuerza en Balio

Los jóvenes gestores de capital riesgo de la Generación Z irrumpen con fuerza en el venture capital español y europeo. Los veinteañeros barceloneses Iván Fernández, Markus Törstedt y Edgar Vicente, fundadores de Enzo Ventures, la gestora respaldada por Moira Capital Partners, el private equity liderado por Javier Loizaga, han realizado un primer cierre de su fondo de 20 millones de euros, Enzo Ventures I, para invertir en startups tecnológicas en etapas semilla desde España y hacia toda Europa. "Queríamos fundar un fondo de capital riesgo diferente, que rompiese con lo estandarizado. Llegar donde muchos otros no se atreven", explican a elEconomista. Y lo han logrado, "colándose" además entre los 300 visionarios emprendedores y líderes en la famosa lista Forbes 30 Under 30 Europe 2022.

En paralelo al primer cierre del fondo (first closing), el fondo especializado en startups digitales ha cerrado sus dos primeras inversiones. Apenas tres meses después de recibir el visto bueno de la CNMV, ha sellado su entrada como socio minoritario en Dudyfit, el marketplace para profesionales del fitness, y se ha reforzado en el capital de la fintech barcelonesa Balio, especializada en formación financiera, tras apoyar a la startup en su ronda semilla (seed capital).

Dudyfit es una plataforma del sector del fitness que digitaliza los procesos para los entrenadores con un modelo de suscripción al estilo Netflix. Enzo ha entrado en la startup en el marco de su cuarta ronda de financiación de 2,5 millones de euros suscrita por JME Ventures, el venture capital de José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona, y Athos Capital, con una inversión de 250.000 euros y un puesto en el Consejo de Administración. En su última ronda de abril de 2021 la compañía dio entrada a JME Ventures como inversor principal junto a business angels como el cofundador de ThePower Business School (ex ThePowerMBA), Hugo Arévalo. Su valoración logró superar los 3 millones de euros. En pleno proceso de expansión a mercados internacionales, la startup fundada por los ingenieros industriales Mario Morante y Javier Ortega en febrero de 2020, justo antes del estallido de la pandemia, está experimentando un crecimiento exponencial en uno de los sectores en auge, el fitness. La compañía está presente en México, Argentina, Uruguay, Chile y Colombia y en varios países de Europa.

Enzo Ventures se ha reforzado también en el capital de la fintech barcelonesa Balio, especializada en formación financiera a la carta, donde ya invirtió con su microfondo inicial. "En vista del buen performance de la compañía hemos liderado su nueva ronda de 600.000 euros aportando algo más de 100.000 en coinversión con el fondo estadounidense DraperB1 y business angels como Francois Derbaix, cofundador de Indexa Capital y Bewater Funds, y Yago Arbeloa, entre otros", explica Vicente a este diario.

Un fondo "comunidad"

Con las dos nuevas inversiones, Enzo Ventures alcanza las 10 compañías en portfolio tras cerrar una operación en el mercado secundario: la recompra de toda la cartera de su microfondo inicial, compuesto por nueve empresas, ofreciendo así un gran evento parcial de liquidez para sus inversores. "Realizaremos un segundo cierre del vehículo a principios de julio para alcanzar los 20 millones captados entre fondos de fondos, family offices, superbusiness angels, emprendedores y entidades públicas", detalla.

Su vocación es apoyar a jóvenes gestores con la ayuda de emprendedores en base a un nuevo enfoque de "fondo comunidad". Los inversores -fundamentalmente grandes patrimonios y emprendedores cualificados- aportan no sólo capital (un mínimo de 100.000 y hasta un máximo de 600.000) sino know how y experiencia con un papel proactivo en las compañías en cartera. "Nuestra estructura se apoya en una red de socios operativos que son emprendedores, muchos menores de 30 años, y de diferentes países europeos. Esta red de jóvenes expertos en diferentes industrias aporta muchas sinergias a las empresas del portfolio, les ayuda a desarrollar los negocios y nos genera oportunidades de inversión muy cualitativas".

Enzo Ventures pretende hacer entre 30 y 35 inversiones con tickets de 100.000 a 500.000 euros y rondas de seguimientos (follows on) de hasta 3 millones de euros por compañía. "Moira nos están apoyando mucho en la captación de capital con su amplia comunidad inversora española y latinoamericana, apalancándonos en su conocimiento y red de contactos", explica Vicente.

Entre sus próximos retos destaca la apertura de nuevas sedes en París y Londres, con un representante y presencia local. "Somos un fondo español pero muy ambicioso. Nuestra vocación es europea e internacional", añaden.