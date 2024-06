La planificación patrimonial como base del éxito financiero

La planificación patrimonial incluye desde la construcción y gestión de carteras hasta la optimización fiscal y civil. Este enfoque estratégico no solo preserva la riqueza, sino que guía nuestro patrimonio hacia una prosperidad sostenible, ayudándonos a cumplir objetivos, enfrentar eventualidades y aspirar a una jubilación confortable.

n el vertiginoso mundo de las finanzas, la planificación fiscal y patrimonial se posiciona como una herramienta indispensable para todos. En el cuarto episodio de "Hablando de Invertir", Alejandro Vidal, Head Investment Manager de Deutsche Bank España, y Álvaro Martínez de Haro, Head of Wealth Planning de Deutsche Bank España, hablan de la importancia de la planificación patrimonial.

En la planificación patrimonial no hay una receta, tiene que adecuarse a cada caso como si fuera un traje a medida

En este contexto, la planificación financiera para la jubilación se convierte en un pilar fundamental. Es crucial que planifiquemos nuestro patrimonio y nuestras inversiones con vistas a ese futuro incierto como parte de una estrategia que garantice nuestro bienestar en la etapa de jubilación. En este episodio, Vidal y Martínez de Haro despejan las dudas sobre productos de inversión, como planes de pensiones y seguros de ahorro para la jubilación, que pueden ayudarnos a mitigar los efectos de una vida más larga en un entorno cada vez más envejecido. Estos productos, explican, no solo nos permiten mantener nuestro estilo de vida después de la jubilación, sino que también protegen nuestro patrimonio y nos ayudan a adaptarnos a un panorama demográfico en constante evolución.

Además, es importante tener en cuenta que no existe un futuro genérico, por lo que cada persona tiene sus propias expectativas y necesidades. En este episodio, Alejandro Vidal y Álvaro Martínez de Haro nos invitan a reflexionar sobre nuestras metas financieras y cómo la planificación patrimonial puede ayudarnos a alcanzarlas, asegurando tanto un bienestar presente como un futuro financiero estable y próspero.

En algunos casos, el auténtico riesgo es no asumir ningún riesgo porque el dinero se devalúa

Otros factores importantes para la planificación patrimonial

Inversión a largo plazo: una estrategia de inversión y planificación fiscal bien diseñada maximiza la riqueza mediante inversiones a largo plazo adaptadas a nuestro patrimonio y tolerancia al riesgo. Este enfoque de inversión "a fuego lento" se centra en activos con rendimientos regulares y estables, aprovechando la capitalización compuesta para lograr un crecimiento exponencial de nuestros ahorros.

Eficiencia fiscal: la planificación patrimonial no solo busca hacer crecer los activos del cliente, sino también protegerlos y asegurar inversiones fiscalmente eficientes, incorporando el factor "impuestos" a la ecuación, aunque esto reduzca la capacidad de inversión. Minimizar los impuestos sobre los beneficios obtenidos a lo largo del tiempo es clave, como en la estrategia "buy, borrow, die" (compra, pide prestado, muere), donde la optimización fiscal se logra mediante la apreciación de la cartera, el uso estratégico del endeudamiento y la transferencia de activos a herederos antes de morir, aprovechando la capitalización compuesta y reduciendo la carga fiscal.

Previsión de eventualidades: con el aumento de la esperanza de vida y la mejora en las condiciones sociosanitarias, nos preocupa más cuánto tiempo podremos disfrutar en buena salud. El envejecimiento trae consigo un aumento de enfermedades crónicas, problemas mentales y discapacidades físicas, siendo el ICTUS una de las principales causas de discapacidad adquirida en adultos. Estrategias como el otorgamiento de poderes preventivos, la planificación de cuidados a largo plazo y la autotutela permiten que nuestras decisiones y cuidados sean gestionados conforme a nuestros deseos, proporcionando tranquilidad y evitando decisiones arbitrarias.

El legado: la planificación patrimonial también abarca cuidadosamente cómo se distribuirá la riqueza después del fallecimiento. El testamento establece un marco claro que previene situaciones no deseadas y reduce los problemas familiares al asegurar que los bienes se distribuyan conforme a los deseos del fallecido, en lugar de seguir las leyes de sucesión intestada que podrían no reflejar preferencias personales ni necesidades específicas de los herederos.

Tranquilidad: no importa cuán eficaz seas como inversor o cuánto hayas multiplicado tu patrimonio, si una mala planificación a largo plazo, un despiste burocrático, un error fiscal involuntario o un fallo en un documento puede arruinar tu futuro financiero. Aquí entra en juego la figura del planificador patrimonial, que tiene un profundo conocimiento del ordenamiento fiscal, civil y mercantil; proporciona una estrategia personalizada; minimiza con seguridad las cargas fiscales y, en definitiva, aporta tranquilidad al hacer una planificación sin riesgos que cerciora un futuro próspero es un método eficaz para curar el insomnio.

En definitiva, este episodio de "Hablando de Invertir" analiza la planificación patrimonial como el método más eficaz para asegurar el futuro financiero y el bienestar de nuestras familias. No basta con acumular riqueza; es esencial protegerla, mantenerla y garantizar su uso adecuado, incluso cuando ya no estemos. Dedicar tiempo a prevenir y moldear el futuro según nuestros intereses es crucial, y el mejor momento para empezar es ahora. Este enfoque no solo asegura el bienestar económico futuro, sino que también ofrece paz mental en el presente, proporcionándonos una brújula financiera indispensable en un mundo incierto.

