La IA revoluciona la economía y las inversiones: ¿Estamos ante la próxima revolución industrial?

a inteligencia artificial (IA) está transformando la economía global a un ritmo acelerado,creando nuevas oportunidades de inversión y desafiando al mismo tiempo los paradigmas tradicionales del mercado laboral.En el marco del video-podcast"Hablando de Invertir",iniciativa de Deutsche Bank para construir un punto de vista sólido sobre las finanzas, se aborda este tema en profundidad.

Alejandro Vidal,Head Investment Managers of Private Bank, Deutsche Bank España, yAmauri Gutiérrez,Head of Client Intelligence International of Private Bank, Deutsche Bank, analizan el impacto de la IA en diversos sectores, destacando su potencial para aumentar el PIB global en 15,7 trillones de dólares para 2030 (PwC).

