La actualidad de la economía española en el sexto capítulo de "Referentes de la Inversión"

A pesar de estos desafíos, España parece mantener una posición de resiliencia en la materia si hacemos una comparación con el resto de países europeos. Por eso, Referentes de la Inversión, un programa impulsado por Deutsche Bank, ha hablado en su sexto capítulo sobre el rumbo de la economía española.

¿Qué es Referentes de la Inversión?

Referentes de la Inversión es una iniciativa creada por Deutsche Bank con el objetivo de reunir a grandes expertos en economía e inversión para que, a partir de un detallado análisis del mundo de las finanzas desde la perspectiva actual, nos ayuden a crear una opinión sólida en la materia, siempre basada en información real y rigurosa, con, entre otros, consejos y estrategias acordes a cada situación de la mano de ponentes de primer nivel. En definitiva, Deutsche Bank pone al alcance de todos un espacio donde poder conversar, preguntar y, sobre todo, aprender sobre inversión.

Ya se han emitido un total de 6 episodios (que puedes ver en este enlace) con diferentes e interesantes temáticas que constan, cada uno de ellos, de dos piezas audiovisuales: un programa de entre 20 y 30 minutos de duración repartidos entre charlas, conversaciones y preguntas del público; y un podcast, en el que normalmente se profundiza desde un punto de vista técnico y reflexivo sobre la temática relativa al programa paralelo.

Hasta ahora, han participado ponentes de la talla de Juan Ramón Rallo y Daniel Lacalle, doctores en economía, profesores y escritores; o periodistas especializados en economía y finanzas como Susana Criado, Vicente Varó y Laura Blanco; todos ellos acompañados de grandes representantes de Deutsche Bank y también expertos en la materia como Alejandro Vidal, responsable del equipo de Investment Managers o Álvaro Soldevilla, director de Gestión Discrecional.

Algunas pinceladas de los programas emitidos, por orden, son la normalización de los tipos de interés, la importancia de ahorrar a largo plazo e invertir para el futuro, las directrices más concretas sobre cómo gestionar las inversiones, cómo invertir conforme a nuestros valores gracias a la inversión sostenible, la inversión desde el paradigma conservador y, por último, el rumbo de la economía española.

Claves de la sexta entrega

En este sexto episodio, los expertos José Carlos Díez, profesor de economía en la Universidad de Alcalá, y Rosa Duce, Chief Investment Officer en Deutsche Bank España, analizan en dos bloques toda la actualidad económica del país y de los principales retos a los que se enfrenta de cara al próximo año 2024, con charlas, debates y rondas de preguntas.

Para comenzar, José Carlos Díaz es el encargado de abrir el coloquio poniendo en contexto sobre la historia de la economía española. "España es una economía bastante agradecida, es una economía que cuando tiene condiciones de estabilidad crece, y suele crecer más que sus socios europeos", indica el profesor. En este sentido, Rosa Duce corrobora la afirmación y explica el principal motivo de su resiliencia ante situaciones como la crisis de la COVID-19 o la guerra en Ucrania y la subida de tipos de interés con el consecuente encarecimiento de la vida.

"Hemos compensado el hecho de que el ahorro (de 2021 y 2022) se ha ido agotando con que la subida salarial (de 2023) ha permitido recuperar parte de ese ahorro".

Además de la apertura de la economía tras la pandemia, las ganas de salir al exterior y el auge del consumo, con el consecuente buen comportamiento del sector turístico y hostelero que le permitieron al país crecer considerablemente más que otros de la zona euro en 2022; Duce atribuye estos buenos resultados a la subida salarial de entre el 4 y 5% de media que se produjo en un momento en el que "parecía que la economía iba a sufrir". "Hemos compensado el hecho de que el ahorro (de 2021 y 2022) se ha ido agotando con que la subida salarial (de 2023) ha permitido recuperar parte de ese ahorro", concluye.

Aún así, advierte de otros puntos negativos como la debilidad de la industria por falta de abastecimiento (como en el caso de los microchips), el encarecimiento de los costes de energía, los problemas de mano de obra, la contracción de la inversión inmobiliaria reflejadas en los datos del tercer trimestre, el encarecimiento del acceso al crédito o los costes de producción y la caída de la demanda. Todo esto, aunque grandes organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o la Comisión Europea hayan aumentado las previsiones de crecimiento para España, se suma a que los indicadores apuntan que la economía se está frenando: "No nos olvidemos de que los tipos de interés han subido extraordinariamente. En verano de 2022 los tipos estaban en el 0% y ahora mismo están en el 4,5%".

En conclusión, pese a la situación económica global tan inestable marcado por la subida de tipos de interés, la gran fortaleza de los 3 trimestres que van de año muestran unos resultados de un crecimiento que se acerca al 2,5% para este año y, además, las previsiones de cara al año 2024 se mantienen muy positivas, esperando cifras de crecimiento en torno al 1,4%.

En la segunda parte del programa, los dos ponentes profundizan sobre el futuro de la economía española en una charla distendida entre ambos con temas como la situación fiscal, respecto a la que se tiene buenas predicciones para llegar al objetivo de converger en torno al 3%. "No va a ser igual que en el 2010, que partíamos de un déficit del 10% y había que llegar al 3, ahora esperamos cerrar en el 4% y sería un ajuste de solo un 1%", señala José Carlos Díez.

"La primera parte del año que viene y el final de este va a ser más complicado (...), pero tampoco haría falta recortar excesivamente, solo controlar un poco el gasto".

Rosa Duce, Chief Investment Officer en Deutsche Bank España, mantiene ese argumento: "La primera parte del año que viene y el final de este va a ser más complicado. Si el Banco Central Europeo baja algo los tipos de interés a partir de verano podremos tener un impulso más favorable y tampoco haría falta recortar excesivamente, solo controlar un poco el gasto".

En cuanto al reto de los fondos Next Generation, se resuelve la incertidumbre de implementarlos solo como revulsivo momentáneo. "Ha llegado una primera parte muy importante focalizada en I+D, en digitalización, sostenibilidad y economía circular, algo muy potente para crear desarrollo económico en los próximos 10 o 15 años", desarrolla el profesor Díez, "y luego está la parte que va a empezar a llegar ahora, que creo que es igual de importante, y es la parte de deuda (?) Esos fondos deberían ayudar a ampliar para que esas financiaciones sean a los plazos más largos posibles y a los tipos de interés más bajos posibles al venir financiados con deuda pública europea, eso sí podría dar un shock de expansión en clave de lo que nos importa a los economistas que es empleo y salario".

"Tenemos un problema de población y de educación, estos fondos deberían valer para poner a España en el camino de volver a crecer y ponerse en línea con el resto de países punteros".

Además, se pone el foco en destinar estos fondos a la mejora de la productividad de la economía española, la asignatura pendiente en España y Europa en general según Rosa Duce. "Tenemos un problema de población y de educación, estos fondos deberían valer para poner a España en el camino de volver a crecer y ponerse en línea con el resto de países punteros" potenciando la educación como capital humano, imprescindible para la mejora de un país y la competitividad de los futuros trabajadores; la transición ecológica y el camino hacia una economía más verde basada en recursos propios, como las energías renovables y la eficiencia energética, que nos haga más independientes, autosuficientes y, por lo tanto, nos lleve a desarrollar infraestructuras propias; y el futuro de las pensiones como reto por la tardía incorporación de los jóvenes al mercado laboral y el aumento constante del envejecimiento de la población.

Ronda de preguntas

Por último, el público allí presente tuvo la oportunidad de realizar a los expertos algunas preguntas. Por ejemplo, se planteó si seguirían subiendo los tipos de interés, a lo que contestaron que el Banco Central Europeo no lo contempla, pero que no es definitivo ya que "el futuro es incierto" y la clave ahora se sitúa en cuándo van a bajar. Rosa Duce también aclaró que "la percepción ahora mismo es que los tipos van a estar altos durante bastante tiempo. Bajarán probablemente a partir de mediados del año que viene, no en demasía, estando en tipos por encima del 3% en los próximos dos años".

Otra de las cuestiones que se abordaron fue el acceso y la distribución de los fondos Next Gen entre las pequeñas y medianas empresas. José Carlos Díez habló de la importancia de estar bien conectado y asesorado en el momento de salida y tramitación de licitaciones, aunque destaca que el problema principal en España a la hora de conseguir estos fondos es el modelo estructural de negocio.

"Muchas pymes están accediendo, el problema es que son medianas y grandes, que son las que faltan en España", comenta. España tiene la mitad del promedio europeo en pymes medianas y grandes e incide en que "actualmente la importancia reside en el crecimiento de las empresas de entre 50 y 250 trabajadores para que se aprovechen de los fondos (...) y tiren del resto de pymes pequeñas y autónomos para que nos beneficiemos todos".

"Actualmente la importancia reside en el crecimiento de las empresas de entre 50 y 250 trabajadores para que se aprovechen de los fondos (...) y tiren del resto de pymes pequeñas y autónomos para que nos beneficiemos todos".

Estas y muchas otras cuestiones se abordaron en el sexto capítulo

Deutsche Bank, primer banco en calidad de servicio en España según el estudio de calidad objetiva de la banca en España Equos RCB 2022 Stiga

