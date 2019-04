"Asterion tiene un objetivo máximo de 1.000 millones para infraestructuras"

Con 520 millones de euros comprometidos, un tamaño objetivo de 850 millones y un límite máximo de 1.000 millones de euros, Asterion se ha convertido en el mayor fondo de infraestructuras español apenas cuatro meses más tarde de haber sido aprobado por la CNMV. Sus tres socios fundadores -Jesús Olmos, Winnie Wutte y Guido Mitrani- dejaron atrás el gigante estadounidense KKR para montar esta gestora, que ha irrumpido con fuerza en el mercado europeo, donde ya ha cerrado su primera transacción: su entrada en la francesa Proxiserve, como adelantó elEconomista. Además, Asterion está estudiando también la compra de los centros de datos de Telefónica. Olmos, Wutte y Mitrani explican a esta publicación por qué se decidieron a salir de KKR, cuáles son sus objetivos y cómo funciona esta gestora, en la que actualmente trabajan ya 15 personas.

¿Cómo surge el proyecto de Asterion Industrial Partners?

Jesús Olmos (JO): Comenzamos a trabajar juntos en la creación del negocio de infraestructuras de KKR, para quien lanzamos un primer y segundo fondo, con 1.000 y 3.100 millones de dólares comprometidos. El objetivo del tercer era muy ambicioso (7.000 millones de dólares) y KKR se convirtió en una maquinaria que funcionaba muy bien, pero cuando eres tan grande, acabas siendo más una pieza de la maquinaria que un empresario formando un negocio nuevo. Llegó un momento en el que me pareció más excitante montar algo desde cero que seguir siendo parte de una maquinaria tan exitosa como KKR. Winnie se unió enseguida y, posteriormente, lo hizo Guido.

Winnie Wutte (WW): Llevábamos diez años trabajando juntos, tenemos buena química y era el momento de lanzarlo, también por la situación del mercado. Así, podíamos montar una gestora propia, con nuestros propios valores, nuestra propia cultura y nuestros propios principios de sostenibilidad (ESG, por sus siglas en inglés) y me sentí muy atraída por el proyecto.

Guido Mitrani (GM): Completamos los dos primeros fondos de infraestructuras de KKR. Al principio éramos tres o cuatro, pero al final se diluía mucho el impacto que uno podía tener.

El mercado de infraestructuras está tendiendo mucho a estos megafondos, ¿eso puede repercutir en precios más altos o en una competencia mayor? ¿El siguiente paso sería lanzar uno más grande?

WW: En el mercado hay mucha liquidez, hay muchos gestores captando grandes cantidades de dinero, pero nuestro modelo es ser muy disciplinados con nuestro enfoque: el mid-market.

GM: El tamaño del fondo lo tiene que dictar la estrategia y no al revés. Nos queremos mantener en este segmento porque hemos visto que la gente que antes estaba en él, ha optado por levantar vehículos más grandes. Entonces queda libre ese nicho, porque los tickets de inversión que estamos viendo nosotros, les queda pequeños. Creemos que hay un gap en el mercado bastante atractivo.

JO: Efectivamente, los gestores han evolucionado hacia tamaños enormes y han abandonado el mid-market. Pese a que hay mucho dinero en infraestructuras, se ha quedado muy focalizado en las gestoras grandes. Lo ves en procesos que teóricamente van a ser más competitivos, pero que se quedan muy pequeños para estos gestores.

Aun así, es muy complicado que con este tamaño puedan tener una operación propietaria...

GM: Las operaciones propietarias creemos que son algo muy difícil. En este segmento del mercado, lo que entendemos por propietario es tener un ángulo único: ser el que mejor conoce al vendedor, el que mejor conoce al equipo directivo, el que conoce mejor la industria o el activo...

JO: Hace unos años, los fondos apenas se conocían en el sur de Europa. Si nos fijamos solo en España, no hay tanto dinero dispuesto a invertir en fondos de infraestructuras. Hay fondos de pensiones, compañías de seguros... pero todavía están empezando. El dinero local todavía no está educado para invertir en este tipo de activo y al dinero extranjero todavía le cuesta. Hace unos años, era impensable que las grandes corporaciones españolas vendieran a un fondo. La tensión competitiva está, pero si te fijas en el mercado, no hay tanto dinero buscando oferta de infraestructuras. Sin embargo, las corporaciones españolas ya ven a los fondos como un socio habitual.

¿Qué tipo de activos buscan?

GM: Tenemos tres verticales: energía e infraestructuras, telecomunicaciones y mobility. En la primera, buscamos desde renovables a utilities clásicas de distribución de agua, electricidad, pero también storage o submetering. En la segunda vemos cosas como fibra, data centers y torres. Y en la tercera vemos cosas como aparcamientos.