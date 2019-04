El antiguo jefe de inspectores del Banco de España reconoce que se ocultó las necesidades de provisiones de Bankia

El director del Departamento de Inspección del Banco de España, Pedro González, ha admitido hoy en su segundo día de testificación ante el tribunal del caso Bankia que fue un error no incluir en los informes oficiales sobre la salida a bolsa de la entidad que el banco necesitaba más provisiones. Según González, el entonces responsable de supervisión del organismo, Jerónimo Martínez Tello, pidió endurecer los requisitos a Bankia porque los mercados estaban mal. Sin embargo, González ha aegurado que esta necesidad de aumentar las dotaciones no se reflejó formalmente. "Tendríamos que haber dicho, tenéis que dotar más. Reconozco que eso debíamos haberlo puesto en el informe", ha admitido González a la fiscal Carmen Launa durante el juicio.

El inspector de Bankia, José Antonio Casaus, ya aseguró en el proceso del caso Bankia el pasado 9 de abril que su jefe de grupo, Pedro Comín, subordinado de Pedro González, le pidió añadir en los informes oficiales sobre Bankia una nota sobre las provisiones pero que no "comprometiera" al banco. Casaus aseguró en el juicio que finalmente, por "falta de coraje", no se incluyó la alerta al respecto.

González, ha asegurado también ante el tribunal de la Audiencia Nacional que el Banco de España no hizo ninguna "petición concreta" para cambiar la gobernanza de Bankia, entonces encabezada por Rodrigo Rato. "Ellos sabían que no estábamos cómodos con los accionistas de BFA, con los miembros del consejo. Pero en cuanto a los ejecutivos de Bankia, estaban dominados por Caja Madrid, ahí estábamos cómodos, pero sobrecargados. La línea superior de presidente y consejeros estaban sobredimensionadas", ha aseverado González, que ha añadido que desde el Banco de España no podían entrar de forma oficial a requerir medidas para solucionar ese aspecto.

El director del departamento de Inspección I del Banco de España entre 2009 y 2013 ha negado que conociera que inspectores y miembros de la cúpula del organismo supervisor español se opusieran a la aprobación del plan de capitalización de Bankia, a pesar de que un inspector remitió un correo electrónico a varios compañeros negándose al plan. "Yo no lo recibí, nosotros no nos planteamos no aprobar el plan", ha explicado. El Banco de España elaboró en abril de 2012 un informe oficial a remitir a la comisión ejecutiva del órgano cuya aprobación estaba vinculada a que Bankia aplicara varias medidas para impulsar su negocio relativas a realizar recortes, mejorar el negocio de seguros y de tarjetas o la gestión de la morosidad y los activos adjudicados. El informe de abril de 2012 se aprobó bajo el compromiso de la entidad de atender los requerimientos del órgano supervisor, según González.

Ayer, en su primera testificación, González aportó un nuevo correo a la causa en el que Casaus informaba a sus superiores de los problemas de solvencia, liquidez y rentabilidad de las cajas que dieron lugar a Bankia. La prueba que fue admitida por el jurado apunta directamente al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), como conocedor de la situación delicada de las entidades antes de que se autorizara por parte del supervisor la salida a bolsa.

MAFO sostuvo durante su declaración como testigo ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal el pasado 25 de marzo que no recibió ninguna alerta de sus inspectores sobre la situación de la entidad hasta 2012. Dijo también que desconocía los correos que el inspector José Antonio Casaus remitió a sus superiores