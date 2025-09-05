Oliu (Sabadell) critica la oferta de BBVA: "Es incluso peor que la que ya rechazó el Consejo en 2024"

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado, tras la publicación del folleto de la operación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y conocerse la oferta de BBVA, que esta "es incluso peor que la que ya valoró y rechazó el Consejo de Administración en mayo de 2024, porque infravaloraba el proyecto en solitario de nuestra entidad".

BBVA ha defendido este viernes que su objetivo es lograr el 50,01% de los votos del capital del Sabadell, manteniendo la condición de la opa que lanzó hace casi 16 meses y ha insistido en que la oferta (una acción de nueva emisión por 5,5483 títulos de Sabadell más un componente en efectivo de 70 céntimos brutos) era atractiva y lo sigue siendo, con una prima superior a la de otras operaciones similares recientes y posteriores.

"Nuestra oferta tiene una condición muy clara: que alcancemos el 50% de Banco Sabadell. No tenemos intención de retirar esta condición", apuntó el presidente del grupo vasco, Carlos Torres, en una rueda de prensa para explicar el folleto de la transacción.

No obstante, según ha explicado Oliu, Banco Sabadell se ha revalorizado más y ha remunerado más a sus accionistas que BBVA en los últimos 16 meses, mientras que la propuesta sigue siendo una acción de BBVA más 70 céntimos en efectivo por cada 5,5483 títulos de Banco Sabadell.

El vallesano también ha subrayado que es la entidad "con mejor evolución bursátil de los últimos cinco años en Europa y con una excelente perspectiva de remuneración a sus accionistas". En un comunicado, el banco ha señalado que, teniendo en cuenta como referencia el 6 de mayo de 2024, las acciones de Banco Sabadell se han revalorizado un 108% y las de BBVA lo han hecho un 55%.

Por su parte, el consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, ha asegurado que en una primera lectura de la propuesta se "han encontrado todavía más deficiencias y omisiones en los números e hipótesis que en la versión anterior".

Sobre la posibilidad abierta por BBVA de rebajar la oferta al 30% de la entidad catalana, González-Bueno ha precisado que "no parece reflejar gran confianza en el atractivo de su oferta y no creo que le gusta a nuestros accionistas". El consejero delegado ha redoblado diciendo que "parece una oferta pobre y cargada de hipótesis poco realistas, pero habrá que analizarlo en detalle antes de dar una valoración completa".

El Consejo analizará la oferta en profundidad

En este sentido, el banco catalán ha dicho que el Consejo de Administración de la entidad analizará la oferta en profundidad y en los próximos días emitirá su valoración argumentada sobre qué es más beneficioso para los accionistas del Sabadell.

Asimismo, Oliu ha recordado que es importante que los accionistas sepan que "si aceptan la oferta de BBVA, a día de hoy, pierden más del 8% de su inversión, dejan de cobrar el dividendo extraordinario de 50 céntimos que se abonará a principios de 2026 cuando se cierre la venta de TSB, y tienen que pagar impuestos por la plusvalía en el canje de sus acciones y en la inmensa mayoría de los casos recibirán menos efectivo del que tendrán que pagar a Hacienda".

Cabe recordar que, sobre la venta del británico TSB Bank a Banco Santander, Oliu defendió que esta permitirá al Sabadell resituar su foco en España, el mercado natural y donde mejor servicio puede dar a clientes. La venta de la filial permitirá al Sabadell ingresar 3.400 millones cuando se complete la operación en el año 2026.

En todo caso, la entidad catalana ha subrayado que confía plenamente en el atractivo de su proyecto en solitario basado en el nuevo Plan Estratégico 2025-2027, según el cual se prevén superar los 1.600 millones de euros de beneficio en 2027 y llevar su rentabilidad ROTE al 16% tras desconsolidar la filial británica TSB.

Banco Sabadell ha señalado que, para lograrlo, espera incrementar la actividad comercial en España a un ritmo superior al del mercado en la mayoría de los segmentos de negocio, elevar un 5% anual la cartera de crédito, mejorar su perfil de riesgo, aumentar los ingresos, y mantener una eficiente gestión de costes.