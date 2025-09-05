Torres (BBVA) defiende el precio y la intención de alcanzar el 50% del Sabadell, pero sin descartar cambios finales

BBVA sigue defendiendo que su objetivo es lograr el 50,01% de los votos del capital del Sabadell, manteniendo la condición de la opa que lanzó hace casi 16 meses. "Nuestra oferta tiene una condición muy clara: que alcancemos el 50% de Banco Sabadell. No tenemos intención de retirar esta condición", apuntó este viernes el presidente del grupo vasco, Carlos Torres, en una rueda de prensa para explicar el folleto de la transacción, publicado este mismo día por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, preguntado varias veces al respecto, no rechazó de forma tajante una mejora de la oferta.

Insistió en que la oferta era atractiva y lo sigue siendo, con una prima superior a la de otras operaciones similares recientes y posteriores. "La oferta es la que es. Incluye una condición mínima, una ecuación de canje y un período de aceptación de 30 días. Y nuestra intención es no cambiar nada de eso", dijo Torres. "No todos los días se les plantea una oportunidad así", añadió, refiriéndose a los accionistas del banco vallesano.

BBVA se ha reafirmado en el umbral mínimo de aceptación de la opa, establecido en el 50,01% excluyendo la autocartera de Sabadell. Este argumento ha dominado la rueda de prensa con medios, después de que incluyera en el folleto remitido a la CNMV la posibilidad de rebajar esta condición al 30% y de que en la víspera recibiera autorización para hacerlo por parte del regulador estadounidense, la SEC.

Con respecto a la comunicación recibida por la SEC, Torres señaló que el organismo estadounidense pidió al banco todos los escenarios posibles de la operación, incluyendo la posibilidad de reducir la condición mínima del 50,01% al 30%. "Ayer la SEC nos dio una serie de dispensas que son más bien de carácter técnico y que lo que buscan es alinear los calendarios de los procesos de la opa entre las legislaciones americana y europea", explicó el número uno de BBVA. "Como parte de ese proceso, la base para darnos las dispensas es que detalláramos todos los escenarios posibles de lo que puede pasar, es decir, que la razón por la que está ese escenario descrito en el folleto no es otra que es que nos lo pidió la SEC", agregó.

Torres se ha mostrado confiado en que los grandes inversores acudirán al canje, que abrirá el lunes 8 de septiembre y que cerrará tras 30 días, el 7 de octubre. "El feedback que hemos recibido por los accionistas es muy bueno y creemos que muchos de ellos aceptarán la propuesta por lo atractiva que es. Pero habrá que ver si se materializa así", ha aseverado.