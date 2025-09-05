BBVA prevé sinergias de 235 millones de euros para el tercer año desde la toma de control del Sabadell

BBVA prevé que las sinergias de la opa a Banco Sabadell alcanzarán los 235 millones de euros anuales antes de impuestos para el tercer año desde la toma de control de la entidad, según refleja el grupo vasco en el folleto de la transacción publicado este viernes. Esta cantidad supone menos de un tercio del importe anteriormente previsto de 850 millones, al reflejar el veto a la fusión impuesto por el Gobierno durante al menos tres años. Sin embargo, el banco presidido por Carlos Torres ha revisado al alza los ahorros totales estimados para cuando se lleve a cabo la fusión: calcula que serán de 900 millones.

En concreto, para 2027 proyecta unas sinergias de costes operativos en España y México por un valor aproximado de 175 millones de euros anuales antes de impuestos. El banco explica que esos ahorros están asociados principalmente a la revisión de condiciones actuales con proveedores, a mejoras en la productividad de las operaciones bancarias y a la aplicación de mejores prácticas derivadas de formar parte de un grupo global de mayor escala.

En 2028, los ahorros se elevarán a 235 millones, al incluir unas sinergias de costes de financiación de 60 millones. BBVA reconoce que esta partida de ahorros podría verse impactada por las variaciones en la calificación crediticia (rating) de ambas entidades. Por su parte, las sinergias de costes (175 millones) no se verían afectadas.

La entidad bilbaína aclara que estas estimaciones de ahorros no contemplan ningún impacto asociado a sinergias de ingresos, ni en sentido positivo (como incrementos por venta cruzada, mayor productividad derivada de mejores prácticas, etc.) ni negativo (como posibles pérdidas de negocio por solapamiento de clientes, entre otros), al no haber sido cuantificadas por el mismo banco. No obstante, por su experiencia en operaciones similares, cree que las sinergias positivas de ingresos suelen superar a las negativas, especialmente considerando que ambas entidades operarán de forma independiente durante, al menos, los tres primeros años, "lo que contribuirá a mitigar de manera significativa cualquier riesgo relacionado con sinergias negativas".

El banco opante estima que las sinergias netas positivas de ingresos podrían comenzar a materializarse ya en el primer año tras la liquidación de la oferta, "impulsadas por la implementación progresiva de las mejores prácticas comerciales entre ambas entidades", dependiendo de las decisiones de gestión que cada entidad adopte de forma autónoma. "Estas sinergias estarán fundamentadas, principalmente, en las oportunidades de negocio derivadas de la combinación de las capacidades complementarias y en el alcance internacional de BBVA como grupo financiero", agrega el folleto.

Una vez que caiga el veto a la fusión establecido por el Consejo de Ministros (en tres o cinco años) y completada la fusión con el Sabadell, las sinergias previstas alcanzarán un total de 900 millones de euros, es decir, 50 millones más de lo anteriormente estimado. Estos ahorros se distribuirían en, aproximadamente, unos 510 millones antes de impuestos derivados de reducciones en gastos generales (principalmente en administración y tecnología), unos 325 millones antes de impuestos procedentes de sinergias en gastos de personal y unos 65 millones en costes de financiación.

Para alcanzar estas sinergias, BBVA ha estimado que serán necesarios unos costes de reestructuración de 1.390 millones, que tienen que ver con el cierre de oficinas, la reducción de personal, los costes de desvinculación y otros gastos necesarios para la integración de ambas entidades. A este importe hay que añadir con carácter extraordinario unos 48 millones de euros anuales antes de impuestos en amortizaciones por un periodo de cinco años desde la fusión, proveniente principalmente de las inversiones necesarias para la integración.

Con respecto al ajuste en la red de sucursales, BBVA estima que, en el momento de la fusión, podría llevarse a cabo una racionalización limitada a menos del 10% de la red combinada. Esta reducción supone el cierre de aproximadamente 300 de las 683 oficinas identificadas con una proximidad inferior a 300 metros en la red de la entidad resultante.