González-Bueno (Sabadell): "Las sinergias con BBVA durante tres años son cero y cualquier otra cosa vulneraría el acuerdo del Consejo de Ministros

Con una prima negativa que ya supera el 14,4% y al calor de una promesa de dividendos de 6.300 millones de euros hasta 2027, Banco Sabadell se ve fuerte a la hora de resistir la opa de BBVA. El consejero delegado de la entidad vallesana, César González-Bueno, que siempre se mostró convencido de la escasa probabilidad de éxito de la propuesta, fue este jueves tajante: "A estos precios es imposible que la opa salga". Más con unas sinergias que, a su juicio, son cero durante, como mínimo, tres años.

El dirigente compareció ante medios de comunicación y analistas para presentar el plan estratégico hasta 2027 del banco, marcado por una rentabilidad esperada del 16% y una remuneración para el accionista de hasta el 40% del valor en bolsa actual entre dividendos y recompras de acciones. "BBVA solo tiene dos opciones: mejorar la oferta o desistir", zanjó.

Impulsados con esta mejora de las cifras, González-Bueno insistió en los mensajes que ya ha enviado a Carlos Torres, presidente de BBVA, en anteriores apariciones públicas: "Es perfectamente honorable revisar una decisión si las circunstancias han cambiado".

Se refería a la revalorización del Sabadell -en línea con la banca española- y a los remedies impuestos por el Gobierno limitando la fusión. "Las sinergias no son las mismas ni se van a producir en el mismo plazo", dijo ante los medios.

El Ejecutivo prohibió la unión en los próximos tres años extensible a cinco años. Además, no se podrá despedir con la fusión como razón y ni podrá recortar la red de oficinas existente. "Especular con sinergias mientras dure este periodo del Gobierno no tiene sentido", consideró.

Y es que a la hora de obtener sinergias, en muchas ocasiones se busca una medida que perjudica a corto plazo los resultados del grupo -un ERE, una devaluación- para una mejora a largo plazo. "Nunca se podrán hacer cosas como achatarrar una plataforma cuyo valor son 1.000 millones y los consejeros deberán velar por los resultados de Banco Sabadell según el principio de gestión independiente", defendió. "Las sinergias son cero y cualquier otra cosa vulneraría en mi opinión el concepto establecido por el Consejo de Ministros".

González-Bueno, además, pidió a BBVA que haga públicos sus planes con Sabadell para poderlos comparar con sus líneas estratégicas hasta 2027. "Debe hacer lo mismo, hacer una declaración de la estrategia, del RoTE, de la generación de capital y de los dividendos a pagar y así los accionistas puedan comparar para tomar una decisión", defendió.

No obstante, insistió: "Nadie canjeará 10.000 euros a cambio de 8.500 euros si encima tiene que pagar impuestos". "Si cambian mucho las condiciones -en relación a una mejora de la oferta- el consejo se tendrá que pronunciar. Y a eso me remito", añadió.

Descarta más 'opas'

El primer ejecutivo del banco descarta que un trienio en solitario le exponga a nuevas ofertas de adquisición no solicitadas. "No creo que BBVA nos lance otra opa y tampoco creo que Banco Santander y CaixaBank pudieran hacerlo porque son todavía más grandes y tendrían más limitaciones de competencia", sostuvo.

"Una opa de un banco extranjero es más difícil porque no hay sinergias de costes", comparó. "Las sinergias transfronterizas son de ingresos y en nuestro caso no se producirían y lo que hay es una eficiencia que ya hemos alcanzado con seguros (Zurich) y fondos (Amundi)", defendió. Para rematar: "No estoy en contra, pero las veo poco probable".

El banquero descartó por completo lanzarse por adquisiciones de otros bancos españoles en los próximos tres años. "Las opas no son buenas ideas. Otras cosas que haya un acuerdo de fusión. Sería irresponsable por mi parte comprometerme", apuntó.